خطأ ديني في مسلسل "محمد علي رود" يثير الجدل.. فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لخطأ وقعت فيه الممثلة الإماراتية "فاطمة الحوسني".

فاطمة ظهرت في الفيديو وهي على سجادة الصلاة وتدعي ربها، إلا أنها أخطأت في الدعاء إذ قالت "يا منجي يوسف من بطن الحوت"، بينما الدعاء الصحيح "يا منجي يونس من بطن الحوت".

رواد السوشال سخروا من الموضوع، إذ علق أحدهم "هاي أخرت الي يجيب فاشنيستات للتمثيل"، وأضاف أخر "شكلوا طاقم العمل كلوا ملحد"، بينما استغرب البعض أنه لم ينتبه أحد من الكاست للخطأ سواء الممثلة، المخرج أو أي أحد.

وتدور قصة المسلسل بين شواطئ الكويت وطريق محمد علي في مدينة مومباي، وتجمع السنوات الجميلة بين الصديقين شهاب والتاجر عبدالوهاب، حتى يغدر عبدالوهاب بأعز أصدقائه.

العمل من بطولة "سعد الفرج، محمد المنصور، هيفاء عادل،خالد أمين، فاطمة الحوسني، بثينة الرئيسي" ونخبة من النجوم العرب.

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