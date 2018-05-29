مسلسل كلبش 2

يحظى مسلسل "كلبش 2" بشعبية جماهيرية كبيرة حيث استطاع المسلسل أن يحقق نجاح كبير منذ عرض الحلقة الأولى منه بداية رمضان الحالي.

إلا انه ومع إعجاب الجمهور الكبير به لا يمكن لهم أن يفوتوا أي خطأ قد يلمحوه على الشاشة وفي سياق الأحداث، ورصد معجبي المسلسل وجمهوره عدد لا بأس به من الاخطاء من أبرزها خطا في الحلقة السابعة منه.

حيث يظهر مامور السجن وقد اختفى رمز النسر عن أحد اكتافه فيما ظهر النسر على كتفه الثاني، مما أثار موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما قرر مخرج المسلسل بيتر ميمي توضيح حقيقة الخطًا عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث نشر الفيديو الذي يظهر الخطأ وكتب معلقًا: "احنا مبسوطين انكم مركزين و موجودين علشان نرد! علشان احنا كمان مركزين".

فيما عاد ونشر فيديو اخر يوضح حقيقة الامر وكتب معلقًا: " لو ركزت هتلاقى النسر موجود بس البلوڤر كله راجع لورا شوية (احنا مبسوطين جدا انكم مركزين كده و احنا موجودين علشان نشرحلك).

ومسلسل كلبش 2 يضم عدد كبير من النجوم من بينهم أمير كرارة، هيثم أحمد زكى، عبد الرحمن أبو زهرة ، محمد محمود عبد العزيز، هالة فاخر، محمود البزاوي.