كارلا حداد تعلن طلاقها من طوني أبو جودة بعد زواج 16 عاماً!

شاركت المذيعة اللبنانية "كارلا حداد" خبر طلاقها من النجم الكوميدي "طوني أبو جودة" بعد زواج دام لمدة 16 عاماً أثمر عنه ابنة وحيدة اسمها "ليا"

كارلا التي صدمت الجمهور بخبر طلاقها بمنشور عبر حسابها في انستجرام جاء فيه "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري بتبقى خصوصية العيلة مقدسة وبتبقا ليا الأساس".

يذكر أن الثنائي قد حُفر بذاكرة الجمهور من خلال برنامج "يا ليل يا عين" عندما اشتركا في تقديمه خلال الموسم الثالث الذي عرض عام 2006 والموسم الرابع والذي عرض عام 2012.

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كارلا بعدها شاركت في تقديم عدة برامج منها "رقص النجوم، نجم الكوميديا، نجوم بلا حدود"، أما أخر البرامج كان "في ميل" والذي استضافت فيه زوجها طوني قبل سنة واحدة تقريباً.

برنامج كارلا الأخير كان قد أثار الجدل بعد ان ظهرت في فيديو برفقة الإعلامي "جورج قرداحي" وهي تدهس العنب بـ قدميها من أجل تحضير العصير كما كانت تفعل بعض القرى سابقاً، واعتبر الجمهور أن ما فعلته فيه اهانة للنعمة.

كما كانت قد أثارت الجدل بـ إحدى الإعلانات لصالح احدى ماركات الأحذية الرياضية، فقد ظهرت شبه عارية كما وصفها الجمهور الذي انتقد الأمر وعلق أنها إعلامية رائعة ولا يجب أن تتحول لـ فاشنيستا عارية.

#كارلا_حداد شو عم بصير معك حبيبتي؟؟ شو عم يوجعك؟؟ شو عم تحسي بعد هالكبرة؟؟ جهلتي؟؟ طلقتي؟؟ خبرينا نفسنا نعرف شو عم بصير معك وليش هالتحول من اعلامية محترمة الى فاشينيصطا عارية؟؟؟ #شرطة_المشاهير pic.twitter.com/0Enc5RZWOH — شرطة المشاهير (@shorta_mashaher) December 2, 2018

كارلا التي شاركت أيضاً بتقديم السهرات الفنية كانت قد نالت حيز كبير من الإنتقادات بعد أن قامت بالرقص في حفل رأس السنة الذي أحياه النجم اللبناني "وائل كفوري" والذي تجمعها به صداقة قوية بفستان مكشوف أظهر ملابسها الداخلية.



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