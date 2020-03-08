هل أخفق محمد حماقي بـ إطلالته في الحلقة الأخيرة من برنامج ذا فويس كيدز؟

تصدر الفنان المصري محمد حماقي حديث السوشال ميديا بعد إطلالته مساء أمس في الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز".

اختر حماقي بلوزة ممزقة باللون الزيتي وارتدى تحتها قميص أبيض ليبرز ستايل البلوزة أكثر، إلا أن إطلالة حماقي لم تنال الإعجاب المتوقع، إذ سخر الجمهور من إطلالته ضمن سلسلة تغريدات كان بينها "إيه الي لابسوا حماقي ده"، وأضاف آخر "انا كنت بقول عليك استايل ف لبسك وانيق كمان بس بجد منظرك ده مش حلو خاااالص شئ مقزز كده"، وعلق أحدهم "اقسم بالله اول ما شفت البلوفر ده وانا قولت هيبقى تريند انهرده دا حتى فكرنى بواحد متوسول بشوفه ف الشارع بتعنا كل يوم ..زعلانه منك اوى ياحماقى بوظت اللوك ياراجل".

#حماقى انا كنت بقول عليك استايل ف لبسك وانيق كمان بس بجد منظرك ده مش حلو خاااالص شئ مقزز كده pic.twitter.com/B6eb7QqB4x — Youssef Elewary (@YElewary) March 7, 2020

من جهة أخرى، أحيا الفنان مؤخراً حفلاً جماهرياً في القاهرة الجديدة وغنى أغانيه القديمة والجديدة ضمن تفاعل كبير من الجمهور.



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