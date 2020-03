لجين عمران تدخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه!

.. .. وصلت للتو من لبنان و الحمدلله و بفضله و توفيقه🙏 .. تم توقيع عقد حصري معي لدخولي الدراما السينمائية و التلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 مع شركة رايتكس للإنتاج بالشراكة مع شركة سيدرز آرت بردكشن (صباح إخوان) .. على أن نعلن تفاصيل هذه الاعمال لاحقاً ان شاءالله .. .. .. سعيدة جدا بهذا التعاون مع العلم ان شركة (صباح إخوان ) من أكبر الشركات المنتجة حيث أنتجت ( الهيبة ، خمسة و نص ، تشيللو ، لو ، دولار ، طريق و أعمال ضخمة أخرى ) .. و لها تاريخ عريق في الإنتاج السينمائي مثل ( خلي بالك من زوزو ، الراقصة و السياسي و غيرهم الكثير ) .. خطوة جديدة أسأل الله فيها التوفيق و النجاح🙏😊♥️ .. .. ..

A post shared by لجين عمران 🇦🇪🇸🇦 (@lojain_omran) on Mar 7, 2020 at 3:01am PST