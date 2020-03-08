لجين عمران تدخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه!

أعلنت مقدمة البرامج السعودية "لجين عمران" دخولها عالم التمثيل بعمل سينمائي وعمل تلفزيوني سعودي.

لجين أعلنت عن الخبر ببوست شاركته عبر حسابها في إنستغرام وجاء فيه: "وصلت للتو من لبنان..و الحمد لله و بفضله و توفيقه..تم توقيع عقد حصري معي لدخولي الدراما السينمائية و التلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام القادم 2021 مع شركة رايتكس للإنتاج بالشراكة مع شركة سيدرز آرت بردكشن (صباح إخوان)..على أن نعلن تفاصيل هذه الاعمال لاحقاً ان شاءالله ..سعيدة جدا بهذا التعاون مع العلم ان شركة (صباح إخوان ) من أكبر الشركات المنتجة حيث أنتجت ( الهيبة ، خمسة و نص ، تشيللو ، لو ، دولار ، طريق و أعمال ضخمة أخرى )..و لها تاريخ عريق في الإنتاج السينمائي مثل ( خلي بالك من زوزو ، الراقصة و السياسي و غيرهم الكثير )..خطوة جديدة أسأل الله فيها التوفيق و النجاح..

وبذلك تكون قد انضمت إلى شقيقتها الفنانة أسيل عمران في مجال الثمثيل.

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