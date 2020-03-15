خلاف أصالة نصري وهيفاء وهبي يعود للواجهة.. والسبب هذا الفيديو!

تعرضت الفنانة السورية "أصالة نصري" لموقف محرج بعدما فتح أولادها اللايف عبر حسابها على إنستغرام أثناء حديثها مع والدتها.

وفي التفاصيل، كان طفلا أصالة نصري "أدم وعلي" يقومان ببث لايف من حساب أصالة، وأثناء ذلك كانت والدة أصالة تتحدث عن فيروس كورونا وقالت "النسوان بعد الحجر رح يطلعوا حوامل" بطريقة مضحكة.

الأمر لم ينتهي هنا، فقد بدأت والدة أصالة بالتحدث عن هيفاء وهبي التي علاقتها متوترة مع أصالة بسبب هجوم الأخير عليها، إلا أن أصالة حاولت مدارات الموقف بإغلاق اللايف إلا أن اسم هيفاء وهبي ذكر قبل الإغلاق بثواني.

هذه الثواني كانت كافية ليشن معجبوا هيفاء هجوماً على أصالة، إذ علق أحدهم: "حتى في الأحاديث التي في بيتهم إسم هيفاء وهبي حاضر"، واستنكر الأغلب ذكر أصالة لـ اسم وهبي!

يذكر أن بداية الخلاف كانت عندما سخرت أصالة من صوت وهبي، لترد هيفاء أنها لا تحب صوت أصالة على الرغم من الإجماع على صوتها من قبل المنتقدين.

ومنذ سنوات كان أمن المطار قد ألقى القبض على أصالة بتهمة حيازة "الكوكايين" لتسخر هيفاء منها على خلفية إطلاق صراحها من دون أن يتم محاسبتها بـ "والله لو كنت بعرف إنو تهريب الكوكايين عالمطار مالوش عقاب، كنا غيرنا نهاية مسلسل الحرباية وعلمنالو نهاية كوميدية"!

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