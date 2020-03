خلاف أصالة نصري وهيفاء وهبي يعود للواجهة.. والسبب هذا الفيديو!

والدة أصالة : النسوان بعد الحجر الصحي رح يطلعوا حوامل 😂😂😂 وفي نفس الفيديو كانوا سيتحدثون عن هيفاء وهبي لكن أصالة أغلقت اللايف يذكر أن هنالك سلسلة خلافات بين أصالة وهيفاء وهبي #أصالة_نصري #هيفاء_وهبي #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #سوريا

