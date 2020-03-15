بعد اتهامها بـ "مخالفة الآداب العامة"..إطلاق سراح الفاشينيستا سارة الكندري بكفالة مالية (تفاصيل)

اختبرت الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري خلال الأيام الماضية أوقاتًا صعبة انتهت بقرار من المحكمة بإطلاق سراحها بكفالة مالية بلغت قيمتها 6600 دولارًا، على خلفية اتهامها برفقة زوجها في قضية مخالفة الآداب العامة".

واستغلت الكندري الفرصة للرد على الأشخاص الذين يتصيدون لها وينتظرون وقوعها للانقضاض عليها، وأوضحت في البداية أنه لم يتم سجنها بل ذهبت بنفسها إلى المحكمة قائلة: "ذهبنا بأنفسنا للمحكمة ولم يسحبوني واستأنفنا في القضية ودفعنا كفالة".

ومن خلال سناب شات، تابعت سارة الكندري الحديث حول الأمر مؤكدةً أنها ليست معصومة عن الخطأ والأمر ينطبق أيضًا على زوجها، وقالت: " الناس مش حاطة غير على سارة وأحمد ويحاولون سجني".

وتخلل حديثها اتهامات لأحد المشاهير الذي كان وراء الحملة التي شنت ضدها مشيرة إلى أنه تم تمويل الهجوم ضدها كي تشعر بأنها محاصرة وتقبل على قرار الاعتزال وتبتعد نهائيًا عن عالم الشهرة معلقة: "لم نعتزل ونحن صامدون".

وهدّدت الكندري جميع من يهاجمونها باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم منوهة: "اللي بيطق يطق والله ما أرد على الناس ولا الانتقادات وكل أكاونت نشر فيديو قديم أو جديد سأرفع عليهم كلهم قضايا بعد انتهاء بلادنا من القضاء على فيروس كورونا".

ووجّهت رسالة لمن يهاجمونها قائلة: "الدنيا دوارة، كما تدين تدان، سيصير فيكم مثل ما صار فيني، ما راح تهزون شعرة من راسي، أنا صامدة واللي عندي شيء يتصرف أمامي وأنا ما بحب الأشخاص اللي بميت وجه".

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية في وقت سابق قرارًا بالقبض على الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها في قضية "مخالفة الآداب العامة"، وبعد الاستئناف قررت المحكمة إخلاء سبيل الثنائي بكفالة 6600 دولارًا لكل منهما.

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