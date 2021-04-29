خلاف بين بطلتي مسلسل التفاح الحرام يُنهي دور نسرين جواد زاده!

ما يزال محبي المسلسل التركي "التفاح الحرام" تحت صدمة إنهاء شخصية إحدى بطلات العمل الممثلة التركية نسرين جواد زاده.

الخبر الذي تم تداوله منذ يومين تقريباً تم تأكيده من خلال إعلان الحلقة القادمة الذي أظهر مشاهد من جنازة الشخصية التي تؤديها نسرين وهي "شاهقة"، كما أن عدسات الصحافة التركية كانت قد التقطتها أمس داخل إحدى الحدائق وأكدت خبر إنهاء شخصيتها وتابعت "لا تفكروا بـ الأمر كأنه استبعاد ولكن دور شاهقة انتهى حسب السيناريو المكتوب".

اليوم تم تداول تصريح من إحدى الإعلاميات التركية والذي جاء فيه تحديداً "سبب انهاء دور شاهقة هو انه عندما أتت المخرجة السابقة نسليهان بسبب مرض المخرج مراد ، ايدا (بطلة العمل بشخصية يلديز) والمخرجة تحدثوا كثيرا وغضبت نسرين وقالت "عندما ينتهي التصوير تحدثوا وتركت موقع التصوير والمنتج والمُخرج مراد قررا أن ينهيا دورها وبالفعل تم كتابة السيناريو على هذا الأساس".

التصريح المتداول أثار غضب الجمهور العربي ومحبي نسرين الذين أرفقوا عدة تعليقات كان منها " مش مستاهله ينهو الدور مشان مشكلة هيك"..وتابع آخر "حتى لو نسرين غلطانه ما الهم حق يغيرو السيناربو و ينهو دورها عشان موقف حصل لهم في التصوير ويش زي الفوضى "...وجاء في تعليق أحدهم "صدق لأن نسليهان ونسرين سووا انفولو لبعض بس علاقتها مع ايدا لسه كويسة لان باخر بوست كتبت لها إلى اللقاء ياحبي، بس عمومًا اذا صدق صار كذا ف المنتج السخيفف مو من حقه يطردها لان نسرين معها حق ممكن كانت مستعجله وتبي تخلص التصوير وذول قالبينها سواليف وضحك كأنه يدور الزله عليها عشان ينهي دورها"

قصة مسلسل التفاح الحرام

تبدأ قصة مسلسل التفاح الحرام أو الممنوع بأختين تقطنان معاً في إحدى الأحياء الشعبية بإسطنبول وتختلف شخصية وطبيعة كلاً منهما حيث تمتلك زينب شخصية هادئة وطبيعة رومانسية وتبحث دائماً عن الحب الحقيقي فيما تتمتع يلديز بشخصية مرحة وتحلم بالزواج من رجل غني تنعم معه بالثراء والرفاهية وتستمر الأحداث وتتقابل يلدز مع رجل أحلامها الكبير في العمر والفاحش الثراء عن طريق زوجته الثالثة التي تحاول نصب فخ له بتوريطه بعلاقة مع يلدز التي تعمل كنادلة في أحد المطاعم.

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