داليا البحيري تحتفل بعيد ميلادها بحضور الزعيم عادل إمام في كواليس تصوير "فالنتينو" (صور)

أعربت الفنانة المصرية داليا البحيري عن فرحتها يوم أمس، وذلك بعد المفاجأة التي حضرها لها طاقم عمل مسلسل "فالنتينو" بعيد ميلادها وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام، والذي كان أول من شاركها في الاحتفال وقام بتقطيع قالب الحلوى معها، وكانت برفقتهم أايضًا في الصور الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت داليا البحيري الصور التي تم التقاطها ووثقت لحظات الاحتفال بعيد ميلادها، وعلقت قائلة: "لما أدخل اللوكيشن وألاقي الكرو كله واقف بيغنيلي هاپي بيرث داي تو يو وأدخل في ذهول ألاقي الزعيم بنفسه واقف قدام التورتة وبيغنيلي".

وأضافت: "داخلة معايا الجميلة مدام دلال عبد العزيز، وبيخرج ويصور المشهد ده المخرج الجميل رامي إمام يبقي ده أحلى عيد ميلاد بجد مش عارفة أقول ايه أسعدتوني قوي قوي النهاردة".

والجدير بالذكر، أن خروج مسلسل "فالنتينو" من سباق رمضان الماضي لعام 2019 تسبب بالكثير من الشائعات، فالبعض قال أن سبب التأجيل كان تدهور صحة الزعيم عادل إمام، فيما انطلقت شائعات أخرى حول تعثر العمل وتأخره بسبب مشاكل إنتاجية.

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