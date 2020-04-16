داليا البحيري تعتذر وتوضّح بعد مطالبتها بضرب العمال المخالفين للحجر المنزلي بالـ"شبشب"

أثارت الفنانة المصرية داليا البحيري الجدل حولها خلال اليومين الماضيين وتعرضت لانتقادات لاذعة من الجمهور، وذلك بعد منشورها الذي طالبت فيه الجهات المعنية بفرض حظر إلزامي وكامل في مصر، ولكن ما أثار الجدل هو أن مطلبها حمل في طياته شتائم وألفاظ خارجة ضد بعض الفئات في المجتمع.

وكتبت داليا عبر "فيسبوك": "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوما وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد "حيوان" كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".

وتابعت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، واللي حيقولي العمالة اليومية حديله بالشبشب على بقه أنا فاض بيا! أولا معظم المؤسسات الخيرية -وبقول معظم مش كل- بدأوا يشحتوا عليهم من قبل ما رمضان يبدأ، فمحدش يقولي مش حيلاقوا يأكلوا، وكتير منهم بنتحايل عليهم يشتغلوا أصلا طول السنة! خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كدة احنا رايحين في داهية".

وبعد الهجوم عليها، بررت داليا منشورها وقالت في مقطع فيديو توضيحي عبر حسابها على إنستغرام: "كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شم النسيم وشهر رمضان، مضطرة أطلع أرد علشان محدش يحرف أي حاجة قولتها، وأوضح أنا كاتبة إيه"، مضيفة أنها ملتزمة بالحجر المنزلي لمدة 36 يوميا، معتمدة على خدمة توصيل الطلبات للمنازل لشراء متطلباتها دون الخروج، متابعة: "تقريبا مخرجتش غير مرتين أو تلاتة بخصوص ملفي الضريبي".

وتابعت: "كنت بتكلم براحتي على سجيتي، علشان الأكونت برايفت، ومكتبتش حاجة أخجل منها، الحقيقة إن في ناس كتير بتتسوق في المولات في العتبة والموسكي، معرفش هيلبسوا اللبس ده فين".

واستكملت: لم أهاجم العمالة اليومية وعملت حملة لدعمهم، وطالبت أن المصانع والأماكن اللي توفر فيها أماكن إقامة، يقيم فيها العمال لمنع اتشار الفيروس، ما أظنش في أي حاجة من اللي أنا قولتها دي ممكن تضايق أي حد، وبعذر أي حد دخل وهاجمني وقال كلام مش مظبوط".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: