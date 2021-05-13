محمد رمضان متهم بإستغلال الممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا وقضية فلسطين!

أطلق الفنان المصري محمد رمضان فيديو كليب جديد عبر قناته الشخصية في يوتيوب حمل عنوان "ڤيرساتشي بيبي" والذي جمعه بـ الممثلة الهندية "أورفاشي راوتيلا".

العمل في بدايته وجه رسالة للجمهور جاء فيها "سوف يتم التبرع بجميع الأرباح لصالح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"...إلا أن الرد جاء سريعاً من الجمهور "فلسطين مو محتاجه لفلوسك الرخيصه".

الإنتقادات أيضاً لاحقت رمضان من خلال الفيديو كليب حول عدة مواضيع أولها استغلال الممثلة الهندية "Urvashi Rautela" والتي لم يكن لها أي دور يذكر في العمل، أما الانتقاد الثاني فكان حول اللغة الإنجليزية التي غنى بها الفنان في العمل والتي وُصفت بـ "لما تتعلم كورس إنجليزي من جولي شيك"

رمضان أيضاً أُتهم بإستغلال القضية الفلسطينية في العمل من أجل إثارة الجدل وتحقيق مشاهدة عالية، وبالفعل العمل حقق أكثر من 1.6 مليون مشاهدة بأقل من 24 ساعة.

في نفس السياق، كان رمضان قد أُتهم بالسخرية من القضاء المصري الذي أصدر قرار بحقه بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 مليون جنيه بعد أن تسبب في فصله من عمله وسحب رخصة القيادة الدولية التي يملكها….سخرية رمضان كانت عن طريق مشاركة فيديوهات وهو يرمي النقود في البركة المائية وعلى الأرض، ليتضح لاحقاً أن جميع هذه المشاهد من الفيديو كليب الجديد "أي أنه ضرب عصفورين بحجر واحد".

طلاق محمد رمضان

أما فيما يتعلق بالحياة الشخصية فقد لاحق رمضان إشاعات حول طلاقه من زوجته الثانية نسرين أبو النجا، وعلى الرغم من أن شقيق الفنان أكد أن الأمر مجرد إشاعة إلا أن الأخبار استمر تداولها بشكل كبير خاصةً مع إختفاء نسرين عن فيديوهات وصُور رمضان، إلا أن الأمر حُسم منذ يومين بعد أن شارك صُورة جديدة له برفقة زوجته وعلق بـ "عيلة رمضان في لمة_رمضان ربنا يحفظكم ومايحرمنيش منكم انتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي".



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