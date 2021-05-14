بدر خلف يحتفل بعيد الفطر بـ حمالة الصدر والمكياج!

بدر خلف "كشختي للعيد"!

شارك الشاب المثير للجدل بدر خلف فيديو جديد له إحتفالاً بعيد الفطر على أنغام أغنية "يا يمه حبيته" للفنانة منى أمرشا. بدر أطل على الجمهور بفستان نسائي أحمر ومكياج كامل، ولم يكتفي بذلك بل إرتدى حمالة صدر أنثوية وبدأ بالتراقص أمام الكاميرا.

الجمهور كالعادة سخر من بدر وملابسه وعلقوا بـ "لن تصبح أنثى"...وبالطبع كان التساؤل حول ما إذا كان بدر قد خضع لعملية تركيب صدر، إذ أنه كان سبق وان أطل منذ أيام وهو يرتدي منشفة استحمام ولفت النظر وقتها تضاريس المنطقة الأعلي من جسده والتي بدت منتفخة كأنما يملك صدر حقيقي.

يذكر أن بدر سبق وأن شارك صُورة عبر حسابه في تويتر أظهرته ببطن منتفخ وارفقها تعليق جاء فيه "دخلت الخامس اليوم مافي مبروك؟"...وما كان من المغردين إلا السخرية من الوضع بتعليقات مختلفة منها: "والله انت مو حامل ولا شي لكن هذي كرشك والرقص حقكك مانفع بها قمت قلت حامل"..وتابع آخر "انت مو كنت في السابع ليش رجعت للخامس"..وجاء في تعليق آخر "ممكن نحترم طريقة لبسك وميولك بس انت مسوي نفسك مسخرة غصب".

يذكر أن الشاب كان يطل سابقاً عبر التلفاز كإعلامي في أحد البرامج، كما كان له برنامج "وذ بدر" لينتقل بعدها إلى عالم السوشال ميديا ويشارك يومياته ونصائح للفتيات حول الجمال والعناية بالبشرة من حسابه عبر تطبيق سناب شات.

بداية بدر خلف

بدر اكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم العناية بالبشرة كما أنه يقدم منتجات عبر أحد التطبيقات ويقوم بتجربتها شخصيًا مع مشاركة النتائج مع الجمهور، أما عن حياته الخاصة، فهو متزوج من فتاة أجنبية وله منها ابنة ولم يشارك أي صور لهما سابقاً. يشار إلى أن بدر كان قد أطلق فيديو كليب لـ "شيلة" من غنائه حملت عنوان "ماني قدها" وحققت أكثر من 2.7 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

للمزيد من قسم الترفيه:

دانا جبر تتعرض لموقف مُحرج بعد إعاقة سيارتها من قبل مئات الشُبان!

محمد رمضان متهم باستغلال الممثلة الهندية أورفاشي راوتيلا وقضية فلسطين!

أروى اليمنية وانتقادات لاذعة بسبب فستان جريء كشف عن جسدها!