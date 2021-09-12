زوج أصالة نصري بصورة حصرية برفقة طليقته الأولى وأولاده..وصدمة زواجه الثاني من إعلامية!

أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن وطليقته السيدة مارتا حامد هم المواضيع الأكثر تداولاً حالياً.

الأمر والذي كان قد بدأ بتداول صُور أصالة نصري وفائق حسن يداً بيد وصل إلى زواج مؤكد تم منذ مدة جيدة بعيداً عن الأعين سواء من الصحافة أو بعض الاصدقاء. هوية العريس تحديداً أثارت فضول الجمهور الذي تطوف لمعرفة تفاصيل حياته، وبحسب المتداول أن زواجه الأول كان من مارتا حامد وهي المودل التي ظهرت مع ماجد المهندس في كليب "مو على كيفك" منذ حوالي الـ 8 سنوات.

الصدمة كانت وانه بحسب الأخبار المتداولة أن مارتا وفائق لم يرزقا بأي أطفال، إلا أن مصادر أفادت أنه لديه 3 أبناء هم "خالد " وابنتين أيضاً وتم تداول صُورة للعائلة معاً قبل الإنفصال الذي تم منذ سنوات.

الصدمة الثانية كانت خبر زواجه من إعلامية سورية، إلا أن هذا الزواج كان سري ولم يبصر النور ولا حتى دام طويلاً وانتى من دون أي آثر كأنه لم يكن.

خلال الساعات القليلة الماضية تم تداول فيديو لـ مارتا وهي ترقص على أنغام أغنية برنس الأغنية العراقية ماجد المهندس "الفاتنة"، وقيل أن ظهورها المفاجئ لعالم السوشال ميديا ما هو إلا وسيلة للإنتقام والترويج لنفسها وكسب بعض الشهرة بما انها ضمن قائمة الأكثر تداولاً.

من بعدها تم تداول صُور لـ مارتا وتمكنت من إبهار الجمهور بجمالها والذي أوصلها إلى درجة إطلاق عليها لقب أنجيلينا جولي العرب بسبب الشبه الكبير بينهما.

بالعودة لـ اصالة نصري وفائق فـ إلى الآن لم يتم تداول أي تصريح رسمي عن حياتهما وزواجهما الذي تصدر الحديث، إذ خمن البعض أن أصالة نصري ترغب بعيش حياتها الجديدة بعيداً عن أعين الإعلام والصحافة والتوتر الناجم من ذلك على آثر المشاكل التي واجهتها خلال الفترة الماضية من علافتها الأخيرة بـ المخرج طارق العريان والذي انفصلت عنه بعد زواج دام لـ 14 عام واثمر عنه طفليها التوأم وانتهى بسبب الخيانة مع فنانة صاعدة وهي "نيكول سعفان".

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