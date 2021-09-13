هيا الشعيبي تفعلها مُجدداً وتوجه كلامها لـ إلهام الفضالة!

الحرب بين الممثلة الكويتية هيا الشعيبي و صديقتها السابقة إلهام الفضالة لم ولن تنتهي أبداً مع وجود التراشق الكلامي بينهما خلال السوشال ميديا.

منذ ساعات تم تداول صُورة لـ هيا الشعيبي كانت قد شاركته مع محبينها عبر سناب شات، وجاء في الصُورة سُخرية من إلهام الفضالة بطريقة غير مباشرة، إذ أن هيا علقت بـ "طلع الشيب طلع.. احلى شيب واحلى عمر ما ناخذ زمنا وزمن غيرنا"....

الأمر رُبط بسخرية من إلهام الفضالة لعدة أسباب كان منها تداول فيديو لـ هيا الشعيبي منذ أيام تسخر فيه من تغيير اسم مسلسل الفضالة القادم بعد أن كان يحمل اسم "حوبتي"...إذ أن هيا علقت بـ "بعدين وش معنى اسم العمل حوبتي، خلينا نشوف عمل بإسم الشحرورة وفادي...ولا أقولك أنا رح أسوي عمل بسميه كبيرة على الحب"...

هيا الشعيبي وخلافها مع إلهام الفضالة!

بالعودة لأصل الخلاف فكان قد بدأ بعد أن عاتبت هيا الشعيبي إلهام على عدم السؤال عنها خلال محنتها والتي كانت بـ دخولها السجن على آثر مشاركة فيديو فاضح عبر حسابها في سناب شات، إضافةً إلى تعرض ابنتها إلى حرق في الأرجل في نفس الفترة...وعلقت هيا وقتها بـ "اللي يحبك يدل خدك"... ومع تداول خبر زواج إلهام الفضالة من الممثل شهاب جوهر أكملت هيا هجومها ووقفت في صف طليق إلهام عن طريق مشاركة تعليقاته لدعمه فقط لتغيظ صديقتها السابقة.

إلهام من بعدها قررت الخروج عن صمتها وأكدت أن التواصل أصبح خفيفاً مع هيا من بعد أن رحلت إلى منزلها الجديد إضافةً إلى انشغالها بـ أعمالها وظروف الحياة، واكدت الفضالة أنها كانت تدعم هيا طوال الفترة الماضية بعدة مشاكل من بينها قضية الفيديو الفاضح بعد أن اقترحت لها محامي جيد إضافةً إلى تقديم النصائح لها بشكل شبه دائم خصوصاً في القضية الشهيرة التي اتهمت فيها الشعيبي بالإساءة للمملكة العربية السعودية.

إلهام تابعت بأنها فعلت كل ما يمكن للصديقة أن تفعله خلال أزمات هيا الشعيبي المتعددة إلا أن الأخيرة لم تقدر ذلك وهاجمتها من دون سبب وتحاول مضايقتها بشكل مستمر.

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