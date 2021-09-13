مريم حسين تثير صدمة الجمهور ببطن مُنتفخ.. هل تنتظر طفلها الثاني؟

شاركت الممثلة مريم حسين فيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات حيث تتواصل مع مُعجبينها بشكل شبه يومي.

مريم حسين ظهرت في الفيديو وهي تغني وتتراقص على أغنية "بيلا تشاو" من المسلسل الشهير "لا كاسا دي بابل"، وكانت مريم ترتدي جمبسوت باللون الأحمر وهو الزي المعتمد في المسلسل وارفقة الفيديو بتعليق "قريباً"، مما يعني أنها ربما تشارك تجربة صوتية لها بالغناء أو هنالك شيء آخر ستعلن عنه بهذه الطريقة.

المُلفت في الموضوع لم يكن صوت أو الفكرة المنتظرة من مريم حسين، المُلفت كان الإنتفاخ في بطن الممثلة والذي كان واضحاً بشكل جيد مما دفع البعض لربطه بموضوع الحمل وأنها تزوجت مُجدداً بعيداً عن أعين الصحافة والجمهور ولا تفكر في إعلان الأمر حالياً.

زواج مريم حسين الأول!

يذكر أن مريم حسين كانت متزوجة من الشاب فيصل الفيصل إلا أن هذا الزواج لم يدم طويلاً وانتهى بالطلاق والفضائح من بعد اتهامات من قبله بأنها كانت حامل قبل الزواج بسبب انجابها في الشهر السابع، ودفع الفيصل ثمن هذه الفضائح بأن قضى فترة جيدة في السجن قبل خروجه منذ فترة قريبة.

زواج الثنائي أثمر عنه طفلة وحيدة والتي أطلق عليها اسم "أميرة" والتي كانت قد أتمت عامها الرابع منذ فترة قريبة، واحتفلت بها والدتها بحفل مميز وصُور خلال فترات مُختلفة من حياتها. مريم كانت قد ارفقت تلك الصُور بتعليق جاء فيه "اليوم يوم تاريخي بالنسبة لنا العرب #مسبار_الأمل ويوم تاريخي بالنسبة لي لاني خلفت احلى بنوتة رأتها عيني"

مريم حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة!

الممثلة مريم حسين تعتبر واحدة من أكثر الأسماء إثارةً للجدل وخاصةً بما يتعلق بإطلالاتها، إذ أنها كانت منذ أيام قد شاركت فيديو لها من داخل منزلها وهي ترتدي حمالة صدر وبنطلون وتتراقص على أنغام إحدى الأغنيات، واثار الفيديو ضجة كبيرة وهجوم أكبر على مريم حسين والتي أصبحت معتادة نوعا ما على الإنتقادات ولا تعيرها أي إهتمام.



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