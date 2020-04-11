دايلر ينشر صورة بعد أنباء القبض عليه في قضية مخدرات.. ماذا قصد؟!

حرص نجم "السناب شات" وفنان الراب الشهير في المملكة العربية السعودية، الشاب عبد العزيز ربيع بن الديلجان المعروف باسم "دايلر"، على نشر صورة له عبر خاصية "ستوري" في حسابه على موقع "إنستغرام".

وظهر دايلر بشكل يعبر عن كونه مستيقظا من نومه، وعلق على الصورة قائلا: "صباح الخير"، وهو ما يعد تلميحا واضحا على نفي المزاعم التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ورد اسمه من بين المتورطين في قضية حيازة وتعاطي مخدرات والقبض عليه في شقته التي يمتلكها بدبي في منطقة "الداون تاون".

فيما ظهر ابن خالته الذي كان متورطا معه في القضية قبل أن يتم إخلاء سبيله وذلك في مقطع فيديو وهو يلعب في شقته، الأمر الذي يثير الجدل حول ما إذا كان دايلر معتقلا أم لا.

وبحسب الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني الذي أشعل القضية وأورد فيها العديد من المعلومات فقد كتب في حسابه على موقع"تويتر" تغريدة جاء فيها: ‏"على فكرة شغالي صور وفيديوهات قديمة لمشهور الحشيش بالسناب لكن اتحدى يطلع يتكلم فيديو الليلة بالتاريخ اليوم وينفي لأنه لايزال معتقل لدى الشرطة، وينظمون خطة جديدة لنفي القصة بالتعاون مع الفاشينيستا السورية".

كما كتب قبل قليل في تغريدة أخرى ردا على الصورة التي نشرها دايلر فقال: "تمسون على خير بنام شوي وإن شاء الله أصحى قبل الإفراج عن المشهور وبجيب لكم العلم الليلة، وشكرا من القلب لكم أخواني".

وكان قد كشف الصحفي أبو طلال الحمراني، المتخصص في الحوادث والجرائم، عن تورط مشاهير بحيازة وتعاطي مخدرات داخل شقة في دبي، وتم القبض عليهم جميعا.

وبحسب ما أشار المتابعون فإن مشهور التواصل الاجتماعي المقصود هو المغني السعودي الشاب عبدالعزيز الدليجان، المعروف بلقب "دايلر"، وأن الفنانة الشهيرة هي الفنانة ميساء مغربي، بحسب ما أكد كثير من متابعيه.

وذكر أبو طلال الحمراني ـ وهو صحفي كويتي يعرفه الكثيرين على أنه متخصص في الحوادث ـ سلسلة تغريدات كشف فيها تفاصيل القضية والمقبوض عليهم، موضحا أنهم تم ضبطهم بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة في منطقة "الداون تاون" في دبي.

وقال أبو طلال الحمراني، إن المتهمين أحدهم لا يزال موقوفا ولم يتم الإفراج عنه بينما تم إطلاق سراح اثنين من المتهمين كانا معه، وهما ابن خالته ويدعى بدر، وفاشينيستا شابة سورية الجنسية تُدعى شوق محمد، بحسب ما أكد المتابعون في تعليقاتهم، وعندما أشار إلى أن هناك ممثلة شهيرة متورطة في القضية أيضًا ذكر المغرودن أنها ميساء مغربي.

كما ودشّن أبو طلال الحمراني وسم #مشاهير_الحشيش وأطلق من خلاله سلسلة تغريدات جديدة تهكم في بعضها على المقبوض عليهم كما كشف عن تفاصيل جديدة، حيث أكد أن من تم القبض عليه بالفعل هو مشهور السناب السعودي "دايلر" إذْ ذكر في إحدى تغريداته أن المتهم في قضية المخدرات كان قد تورط بقضية وضع قطة في المايكرويف مؤخرًا، في إشارة إلى التأكيد على ما توقعه المغردون بأن المقبوض عليه هو الشاب "دايلر".

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