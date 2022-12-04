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درة التونسية تنشر آخر ما قاله لها مفيد فوزي قبل وفاته

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 09:31
درة التونسية
درة التونسية

توفي الإعلامي المصري مفيد فوزي عن عمر ناهز الـ89 عامًا اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر، بعد صراعه مع المرض نتيجة مضاعفات أزماته الصحية في قناة المرارة. 

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درة التونسية تنشر آخر ما قاله لها مفيد فوزي

ونعت الفنانة التونسية درة الإعلامي الكبير برسالة مؤثرة مرفقة بآخر عبارة بعثها لها قبل وفاته، حيث قال لها: "دره. انا منحاز لك انسانه وفنانه وامراه لها كبرياء ومختلفة".

وتابعت درة منشورها: "كانت آخر رسالة منه لي. وقد كتب عن بعض أدواري التي نالت إعجابه. أقول لك مجددا شكرا يا أستاذ مفيد وشرف ليا اي كلمة في حقي قلتها لانك قامة وقيمة كبيرة في عالم الصحافة الفنية الحقيقية والإعلام لن تتكرر.".

وتابعت: "وسأظل دائما اشاهد حواراتك الممتعة مع نجوم الزمن الجميل. وكنت أتمنى أن نلتقي قبل الوداع. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنّة و يصبّر ابنته حنان مفيد فوزي وكل محبينه".

مفيد فوزي

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وفاة مفيد فوزي

توفي مفيد فوزي بعد صراع مع المرض استمر أكثر من شهر، فقد تدعورت حالته الصحية وجرى نقله إلى المشفى، ثم خضع لعملية جراحية من أجل تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية، إلَّا أنه لم يتحسن ووضع في العناية المركزة.

وستقام مراسم تشييع جثمان الراحل في كنيسة المرعشلى بالزمالك اليوم في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وستقبل التعازي مساء غد الإثنين فى قاعة كنيسة المرعشلى بالزمالك.

مفيد فوزي

كلمات دالة:مفيد فوزي

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