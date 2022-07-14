دعم رهف القحطاني لـ"دغدغني" يعرضها لهجوم "ركن المعرفة"

شاركت مشهور سناب شات السعودية، رهف القحطاني ، في تحد دائر بين مشهوري التيك توك، "ركن المعرفة" و"دغدغني"، إذ قررت التصويت ودعم الأخير.

رهف القحطاني تدعم مشهور التيك توك "دغدغني"

دعمت رهف القحطاني صاحب حساب "دغدغني" بالتصويت له وتقديم الهدايا لتمكن من الفوز على منافسه؛ ما أثار غضب صاحب حساب "ركن المعرفة" وبدأ بتوجيه الإهانات والإساءات لرهف القحطاني، مُشيرة إلى أنها لو دعمته كان ليطردها بالحذاء، قائلًا: "والله العظيم لو تجي وتدعمني لأسوقها بالجزمة والله".

ورغم إهانات "ركن المعرفة" المتوالية، رحب "دغدغني" بمشهورة السوشال ميديا وشكرها على تصويتها، إلَّا أن الأول لم يتوقف عن الإهانة مُكررًا كلمة "مالديفز" و"مسبح" عدة مرات، مع إصدار ضحكات عالية.

وحاول "دغدغني" غسكات منافسه دون جدوى، فقد عايره بتناول طعامه من المطاعم الرخيصة، إلَّا أن "ركن المعرفة" عاد لإهانة رهف مُشيرًا إلى قضية تغريمها 400 ألف ريال بسبب إثارتها الجدل خلال رحلتها إلى المالديف، قائلًا: ”راعية قضايا مو انا اللي تفصخت".

وحينما تمكن "ركن المعرفة“ من الفوز في التحدي، عاد لمهاجمة رهف، مُشيرًا إلى أن اللذين يدعمونه "مطانيخ" (الرجل الثري والحكيم)، وليس الفتيات اللواتي يذهبن للمالديف، قائلًا: "يدعموني مطانيخ مايدعموني البنات وسلقهن مايدعموني عرق المالديف من مسابح المالديف".