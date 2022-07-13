صديقة رهف القحطاني تغرقها بالبحر.. والمتابعون يكذبونها

تعرضت مشهور سناب شات السعودية رهف القحطاني للانتقادات، بعد انتشار مقطع فيديو لها يوثق لحظة سقوطها في مياه البحر.

لحظة سقوط رهف القحطاني في البحر

كانت رهف القحطاني في جولة بحرية برفقة صديقاتها في إمارة دبي، وبدا واضحًا في الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، أن رهف كانت تتجهز للالتقاط صورة لها أثناء وقوفها على حافة القراب، وحينما هَّمت صديقتها لتعديل شعرها، فقدت توازنها، وسقطت إلى الخلف بتجاه مياه البحر.

ويمكننا سماع صديقاتها يصرخن بخوف في محاولة لإنقاذها، متساءلات ما إذا كان بمقدورها السباحة، وسارعن برمي طوق النجاة لها؛ من أجل مساعدتها على الخروج من مياه البحر، رغم أنه كان واضحًا مهارة رهف في السباحة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، فأغلب التعليقات جاءت لتشير إلى أن رهف تصنعت السقوط، وأن كل ذلك مجرد تمثيلية، فكتبت إحداهن: "ابك شوفوا انا عفوية حتى صديقاتي يلللد رموني في البحر وانا ما اعرف اسبح هوااااااااا".

وعلَّقت أخرى: "حركات مراهقة ودلع عشان زيادة متابعين صدق ناس ماعندهم شغل".

وكتبت إحداهن ساخرة: "ماخش مزاجي الموقف ، كيف من لمسة طاحت واللي تصور مسبقاً سبحان الله ماكانت تدري انه بيصير كذا 😂😂 هنووود احنا".

من جهة أخرى، لاحظ أحد المتابعين أن رهف همست لصديقتها "ملاك" لدفعها، قائلة: "ادفشيني"، قبل أن تتجه لتعديل شعرها.

رهف القحطاني تكشف تفاصيل حادثة سقوطها في البحر

وبعد موجة الجدل، خرجت رهف في مقطع فيديو جديد لتكشف فيها تفاصيل الحادثة، مُشيرة أن صديقتها كانت تحاول تعديل شعرها، لكن عن طريق الخطأ غرزت إصبعها في عينها، وفي محاولة منها إبعاد يدها عنها، فقدت توازنها وسقطت في المياه، لاسيما أنها كانت معرضة للسقوط أكثر من مرة.

وأشارت أنها تجيد السباحة، لكن من خوفها فقدت القدرة على السابحة بشكل جيد.