دنيا بطمة ترد على موضوع سرقتها لصورة طفل إمرأة أجنبية على طريقتها الخاصة.. والجمهور ما زال في حيرة

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة والتي تعيش أسوأ أيام حياتها لصدارة الحديث مجدداً بعد اتهامات سرقتها لصورة طفل إمرأة أجنبية.

بدأ الأمر بعد أن تم تداول صُورة لطفل أجنبي تبين أم دنيا بطمة قامت بمشاركتها عبر حسابها في انستقرام على أساس أنها طفلتها الأخيرة "ليلي روز" التي رُزقت بها منذ أشهر قليلة.

والتزمت دنيا منذ أمس الصمت عن التعليق المباشر على الموضوع واكتفت بالرد عن طريق مشاركة فيديو لابنتها الصغيرة عبر حسابها في انستقرام من دون إظهار تفاصيل الوجه كأنما تحاول أن تثبت أن ابنتها لها نفس ملامح الطفل الأجنبي.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل أغلقت خاصية التعليقات من خلال حسابها إلا أن ذلك لم يمنع الهجوم عليها خاصةً أن الملابس واضحة أنها للطفل الأجنبي وليس لابنتها كما أيضاً تم الرجوع إلى الصُور القديمة التي شاركتها سابقاً على أساس أنها لابنتها وشكك البعض أن جميع الصُور والفيديوهات الموجودة في الحساب لا تعود لها أو لابنتها ليلي.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي "هذي سرقت رجال من زوجته وشتت بيته واطفاله جت ع صورة طفلة حسبي الله عليها وع كل وحده مثلها" وتابع أحدهم "لو سوت تاغ لصاحبة الصوره كان الموضوع اختلف!! بس هي ناسبه الصوره لبنتها.. غريبه!!! وبعد كذا نزلت صورة بنتها"..وكان هنالك تعليق "كذا حد عربي يعمل عالحركه ليه مستحين من خلقة ربي ؟ مهما كانوا فهم بالنهايه اطفال و جميلين اذا متفشلين او شي لاسمح الله من عيالكم بلاش تنزلون صور لهم من اساسه".

من جهة أخرى، تواجه بطمة حُكم بالسجن لمدة سنة بعد تورطها في قضية الشتم والذم على آثر حساب الإبتزاز الإلكتروني "حمزة مون بيبي" والذي تسبب بإنهاء زواج المذيعة المغربية "مريم سعيد" وحتى إنهاء حياتها المهنية مع مجموعة MBC.

وتم اثبات تورط إبتسام بطمة شقيقة دنيا ت بالحساب وهي الآن تقضي محكوميتها في السجن ومن المتوقع أن تحلق بها دنيا قريباً.



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