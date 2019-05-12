دنيا بطمة تطلب من حلا الترك مسامحتها..ما الذي بدّل رأيها وألان قلبها؟

بعد الكثير من التصريحات المتبادلة والكراهية العلنية خلال الكثير من المقابلات الصحفية، قررت وأخيرًا الفنانة المغربية دنيا بطمة أن تغلق صفحات الخلاف مع ابنة زوجها الفنانة الشابة حلا الترك، وبادرت بالصلح خلال حلولها ضيفة على برنامج "حلوة رمضان".

وأوضحت دنيا بطمة أن كل ما صدر منها خلال الفترة الماضية من تصريحات هجومية كانت بمثابة دفاع عن النفس، مؤكدة أنها تمتلك قلبًا طيبًا وليس كما يراها الجميع على أنها تتقمص دور زوجة الأب القاسية باحترافية.

وبطريقة مؤثرة، وبعد انهمار الدموع من عينيها، توجهت دنيا بطمة بطلب المسامحة من حلا الترك وعائلتها قائلة: "إذا أخطأت فيكم، أو انتم غلطتوا بحقي في يوم من الأيام، أقول لكم سامحوني رغم أنني إنسانة طيبة عمري ما أذيت أحد، ولا أستطيع إيذاء أحد في يوم من الأيام".

وختمت قائلة: "المسامح كريم، وإن شاء الله الأيام المقبلة تكون أجمل، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير سواء أم زوجي، أو عيال زوجي، أقول لكم إن شاء الله عامكم يكون جميل".

الجدير ذكره أن آخر تصريحات دنيا بطمة قبل المصالحة كانت تحمل طابعًا من الحقد والكراهية والسخرية في نفس الوقت، خاصة عندما علقت على أمنية حلا الترك في عودة والدها محمد الترك إلى والدتها منى السابر وقالت: "من حقها تحلم، لذا خليها في أحلامك".

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