دوللي شاهين تبكي وتصف هاني رمزي بـ"المريض" في "الألغام"

سيطر الخوف والرُعب على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، بعد تعرضها لمقلب في برنامج "هاني في الألغام"، الذي يُعرض يوميًا عبر فضائية الحياة.

وخاضت الفنانة اللبنانية رحلة وسط الرمال في الصحراء الغربية، حيث وقعت العديد من التفجيرات الوهمية، ودخلت في نوبة بكاء بعد سقوط السائق أرضًا بسبب تعرضه للغم، ووصفت هاني رمزي بـ"المريض والمتخلف".

وبعد سقوط سائق السيارة في منطقة الألغام وقع تفجير آخر، وطلبت من هاني رمزي التوقف وإنقاذها مما وقعت فيه.

يُذكر أن فكرة البرنامج، تدور حول استدراج الضيوف بواسطة الإعلامية بوسي شلبى لإحدى المناطق الصحراوية، بالصحراء الغربية وتحديدًا ”سيوة“، ليفاجأ الضيف بأنه وقع فى حقل ألغام، وتبدأ أحداث المقلب.