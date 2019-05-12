ما حقيقة انفصال أحمد جمال عن ديانا الخميس بعد مرور فترة قصيرة على الخطوبة؟

يبدو أن المشاهير والنجوم اعتادوا على إثارة الجدل حولهم ،خاصة عندما يتعلّق الأمر بالعلاقات والارتباطات، وبحسب آخر الأنباء التي تم تداولها بواسطة عدة مواقع إخبارية، فإن نجم برنامج "أراب آيدول" أحمد جمال أعلن انفصاله عن خطيبته الإعلامية السعودية ديانا الخميس.

وبحسب ما نقلته عدة مصادر صحفية، فإن السبب الذي دفع أحمد جمال للانفصال عن خطيبته ديانا الخميس هو عدم التوافق بينهما، مع التأكيد على أن الانفصال لا يعني أن هناك أي خلاف قد حدث، ولكن قرر الثنائي الانفصال في هدوء دون الخروج للإعلام والتصريح بذلك.

وفي ذات السياق، لم يعلّق أحمد جمال أو ديانا الخميس بشكل رسمي على موضوع الانفصال حتى الآن، سواء من خلال شاشات التلفاز أو عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره أن أحمد جمال أعلن خطوبته على ديانا الخميس في شهر يناير الماضي، قبل أشهر قليلة فقط، وتم في وقتها إقامة حفل حضره عدد من الأصدقاء والمقربين والأهل، وبدأت علاقتهما منذ 2014 عندما قامت ديانا باستضافة نجم عرب آيدول في برنامجها "صباحكم عيد" على إذاعة إم بي سي.

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