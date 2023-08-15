ديميت أوزدمير تخطط للانتقال لليونان.. هل علاقتها الجديدة السبب؟

تحدّثت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" حول خططها المستقبلية في حياتها الشخصيّة والعمليّة للصحفيين وذلك خلال تواجدها في المطار بعد عودتها من اليونان.

ديميت أوزدمير تتحدّث حول حياتها العاطفية



خلال تواجد أوزدمير في المطار وجّه أحد الصحفيين سؤال لها حول الأخبار المنتشرة مؤخرًا التي تؤكد وجود علاقة حب تجمعها بالـ دي جي اليوناني سيرجيو وهل هي علاقة رومانسية ورسميّة، إلا أن ديميت رفضت الإجابة والتعليق على الموضوع.



لكنّها في المقابل اكّدت خلال حديثها بأنها قامت بشراء منزل في اليونان حيث يبدو أن زياراتها لهناك ستزيد في الفترة المقبلة، مما دفعها للاستثمار وشراء منزل لتسهيل فكرة تواجدها الدائم في اليونان.

وكانت الكثير من الأخبار مؤخرًا عن وجود علاقة حب تعيشها الفنانة التركية في اليونان، وانتشرت العديد من الصور والفيديوهات التي زادت من التكهنات لكن لم يتم تأكيد الخبر من جانب الفنانة التركية.

ديميت أوزدمير تتحدث عن اعمالها



أكّدت ديميت خلال حديثها بأنها ستبدأ تصوير الموسم الجديد من مسلسلها "اسمي فرح" قريبا والذي يجمعها مع أنجين أكيوريكن حيث أشاد الصحفيين بثنائيتها مع انجين.



وعلّقت ديميت حول الموضوع بقولها: "نعم نتفاهم جيداً وهذا ينطبق على كل الطاقم"، كما أكّدت بأن هناك مشاريع أخرى ستكون مفاجئة.