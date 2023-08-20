ديميت أوزدمير تستمتع مع عائلتها بإطلالة مثيرة.. البكيني الملون

تصدّرت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بسبب أخبارها العاطفية غير المؤكدة وإطلالاتها المثيرة.

ديميت أوزدمير تستمتع مع عائلتها بإطلالة شبه عارية في إجازتها



تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للنجمة التركية التي كانت قد نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".



Wow #DemetÖzdemir 🔥🔥🔥🔥🔥 #HotGirlSummer



Here is why lame losers envy her so much & can’t stop hating on her. Her presence is a threat no matter where she goes. But it’s a known fact that deep down they wish they & their favs had the same charisma & a rocking body like hers😋 pic.twitter.com/1JoPD4kBIU — ❁ 𝘚𝘶𝘯𝘯𝘺 ❁ (@Sunny1488) August 19, 2023

وظهرت ديميت في الصور بإطلالة وصفها الجمهور بالمثيرة وشبه العارية مرتدية ملابس البحر من قطعتين بالبكيني المثير والملون الذي كشف عن جسدها وكانت رفقة عائلتها تستمتع بعطلتها في منطقة بدروم.



وفي صورة أخرى ظهرت ديميت وهي تحتضن والدتها وتقبّلها في المنتجع الصيفي الذي تقضي فيه إجازتها الصيفية.

"Demet Özdemir, who came to Bodrum for his mother Ayşen's birthday, had a good time with his family members. Demet's affection for her mother, who was by her side after the sea expedition, hugged & kissed her several times, was not overlooked."#DemetÖzdemir

📷 @gazetevip pic.twitter.com/aaTltGz60n — By♡Cris™🇷🇴 (@vibes_bycris) August 19, 2023

ديميت اوزدمير وعلاقتها بالدي جي الإسباني سيريجو



أثيرت العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة حول علاقة النجمة التركية بالدي جي الإسباني سيرجيو حيث انها تواجدت في العديد من المناسبات رفقته وشاركت اوزدمير العديد من الصور والفيديوهات التي تجمعها بـ سيريجو، كما أنها تواجدت في اليونان في الفترة الأخيرة وقامت بشراء منزل.

