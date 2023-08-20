ديميت أوزدمير تستمتع مع عائلتها بإطلالة مثيرة.. البكيني الملون

تصدّرت النجمة التركية الشهيرة "ديميت أوزدمير" وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة بسبب أخبارها العاطفية غير المؤكدة وإطلالاتها المثيرة.
ديميت أوزدمير تستمتع مع عائلتها بإطلالة شبه عارية في إجازتها
تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للنجمة التركية التي كانت قد نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".
وظهرت ديميت في الصور بإطلالة وصفها الجمهور بالمثيرة وشبه العارية مرتدية ملابس البحر من قطعتين بالبكيني المثير والملون الذي كشف عن جسدها وكانت رفقة عائلتها تستمتع بعطلتها في منطقة بدروم.
وفي صورة أخرى ظهرت ديميت وهي تحتضن والدتها وتقبّلها في المنتجع الصيفي الذي تقضي فيه إجازتها الصيفية.
ديميت اوزدمير وعلاقتها بالدي جي الإسباني سيريجو
أثيرت العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة حول علاقة النجمة التركية بالدي جي الإسباني سيرجيو حيث انها تواجدت في العديد من المناسبات رفقته وشاركت اوزدمير العديد من الصور والفيديوهات التي تجمعها بـ سيريجو، كما أنها تواجدت في اليونان في الفترة الأخيرة وقامت بشراء منزل.