ديميت أوزدمير وحبيبها تحت سقف واحد

بعد أيام قليلة من إعلان الممثلة التركية ديميت أوزدمير عن دخولها بعلاقة جديدة مع الفنان اوغوزهان كوتش بنشر صورة رومانسية لهما عبر حسابها على انستغرام، بدأت علاقتهما تتخذ منحنى أكثر جدية.



نشرت صحيفة posta الجميلة التركية التي تعيش في الوقت الحالي مع صديقها رفعت يوزواك في نيشانتاشي، قررت الانتقال للعيش مع اوغوزهان في منزله في ليفانت.

ويعيش حبيب ديميت اوزدمير الحالي‎ في الفندق، لأنه يقوم بإجراء بعض التعديلات في الفيلا التي يعيش فيها، وبعد الانتهاء من هذه التعديلات سينتقلان للعيش معًا في الفيلا.

عن بداية علاقتهما، كانت قد بدأت بإشاعات تناقلتها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ديميت نفت هذه الأخبار وأكدت أن لقائتهما الكثيرة لأن أصدقائهما المشتركين كثر.

بحسب أخبار عن "حريت" فقد جاب اوغوزهان على أسئلة عديدة منها، كيف تسير العلاقة؟ أجاب: "كل شيء على ما يرام"، وعند سؤاله عن نفي الأخبار عن العلاقة، قال: صدقًا، لدينا أصدقاء مشتركون ، كنا نلتقي كثيرًا. لكن لم يكن هناك شيء بيننا في ذلك الوقت".

وأضاف: " لا يزال جديدًا جدًا ، لقد مر شهر أو شهرين. لا أفهم أن الناس فوجئوا بهذا. ألا يتعين عليك قضاء الوقت أولاً لتجربة شيء ما مع شخص ما؟ لقد مررنا أيضًا بهذه العملية. لم نختبئ عندما بدأت تتحول الى علاقة ".

من ناحية أخرى، انهارت علاقة ديميت بصديقتها الممثلة يامور تانريسيفسين الشهيرة باسم "منال" في مسلسل "ما وراء الشمس"، حيث توقفتا أن متابعة بعضهما. اذ كانت الأخيرة على علاقة باوغوزهان امتدت لـ 4 سنوات، كما أنهما كانا يمهدنا للزواج.

وقد اشيع أن ديميت هي سبب هذا الانفصال. وقالت حينها أن الانفصال جاء نتيجة عدم رغبته بالزواج حينها.

أما عن آخر مسلسلات ديميت أوزدمير فيعرض لها في الوقت الحالي مسلسل "قدرك هو المنزل اللذي ولدت فيه" بجانب زميله ابراهيم تشيليكول. وتقوم بتجسيد دور "زينب" بينما جسد ابراهيم دور "مهدي".

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب شابين، مهدي وزينب، لديهما جروح عميقة من الطفولة، ما زالت أثارها باقية، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يشفي جروحهم، هو حبهم الذي لا نهاية له لبعضهم البعض سيكون هناك حب، خيانة، عيادة نفسية، حياة فاخرة، وفقر.

ورغم نجاح مسلسلاتها إلا أن الصحف عادةً ما تتداول أخبار علاقتها بسبب كثرتها. فقد عرف عنها أنها تقع بغرام كل شاب تمثل معه في مسلسل.

علاقات ديميت أوزدمير:

بدأت سلسلة علاقاتها مع النجم التركي يوسف جيم اللذي شترك معها في مسلسل "رائحة الفرولة" أو "صدفة"، إلا أنها كانت سريع وانتهت بانتهاء تصور المسلسل.

علاقة ديميت أوزدمير وحبيبها الثاني فوركان بالالي الذي كان معها بمسلسل "الغرفة 309" قد انتهت بسرعة وبدون أي أسباب واضحة.

لتدخل بعدها بعلاقة مع لاعب كرة القدم اوغوزهان اوزيعقوب لتنفي النجمة هذه العلاقة إلا أن الإعلام أصر على ارتباطهما.



ديميت اوزدمير وسيشكين اوزدمير قد استمرت هذه العلاقة لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر إلى أنها انتهت كغيرها. قيل بوقتها أن سبب هو خيانتها مع "جان يامان" البطل الذي يشاركه مسلسل "الطائر المبكر" إلا أنها نفت هذه الادعاءات.



بعد النجاح الكبير الذي حققته بديميت بشخصية "سنام" التي أدتها بمسلسل "الطائر المبكر"، قررت شركة "بانتين" للاستعانة بها لتصبح الوجه الإعلاني للشركة بدلٌا من نسليهان أتاغول التي كانت هي الوجه الإعلاني.

حسب المتداول ليس السبب هو الأجر الذي تتقضى نسليهان فأجرها في الاعلان كان مليون و 200 الف ليرة تركية، بينما تتقضى ديميت أجرًا يصل إلى 3 ملايين ليرة تركية.

بالانتقال إلى هوايتها المفضل الرقص، فهي دائمًا ما تشارك الفنانة فيديوهات لرقصها عبر حسابها على انستغرام، إلا أن واحدة من هذه الفيديوهات كان على أنغام أغنية للنجم العالمي "مالوما" تحمل اسم "HAWAI"، وقام الفنان بمشاركة الفيديو عبر "ستوري" حسابه الرسمي على انستغرام.

المغني الشهير مالوما ينشر فيديو رقص ديميت اوزديمير على اغنيته عبر ستوري انستغرام 😳❤️#DemetÖzdemir

pic.twitter.com/cm9313Tv91 — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) November 20, 2020

ودائمًا ما تلقى صور ديميت اوزدمير‎ تفاعلُا كبيرًا، فهي واحدة من أكثر الفنانات تفاعلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشارك محبينها صورها ويومياتها عبر هذه الوسائل بشكل يومي تقريبًا، ودائمًا ما يثني معجبينها الذين يبلغوا 12.3 مليون متابع فقط على انستغرام على جمالها.

وبالحديث عن جمالها تداولت المواقع صور لـ ديميت اوزدمير قبل عمليات التجميل‎، وتبين أنها أجرت رتوش بسيطة حيث خضعت لعملية في تجميل الأنف، الشفاه. إلا أن هذه الصورة توضح أن جمالها طبيعي بالأساس.

من هي ديميت أوزدمير التي نالت محبت عدد كبير من متابعي الدراما التركية في الوطن العربي؟!

هي ممثلة تركية ولدت في السادس والعشرين من فبرايرعام 1992، في قوجه ايلي، تركيا، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فريق رقص المغنية "بانجو" بعدها شاركت في كليب غنائي مع المطرب مصطفى صندل. وكان مسلسل سأعطيك سراً عام 2013 أول تعارف حقيقي بينها و بين الجمهور. وبعدها بدأت باثبات نفسيها واظهار موهبتها بعالم الفن.

إليكم بعض المعلومات السريعة عن ديميت أوزدمير:

وزن ديميت اوزدمير‎ 56 كلغ

طول ديميت اوزدمير‎ 170 سم

برج ديميت أوزدمير هو برج الحوت

لمتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي:

ديميت اوزدمير انستغرام:

ديميت اوزدمير تويتر:

ليس لـ ديميت اوزدمير سناب شات رسمي أو موثق.