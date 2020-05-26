دينا الشربيني تعزل عمرو دياب.. وهكذا وصل المرض إلى رجاء الجداوي!

ما يزال خبر إصابة الممثلة المصرية "رجاء الجداوي" بـ فيروس كورونا حديث السوشال ميديا بسبب الخطر الذي تواجه رجاء من ناحية أن عمرها كبير مما يعني أن تأثير الكورونا عليها سيكون أكبر.

الجديد في الموضوع أن المساعدة الشخصية لـ رجاء كشفت أنها على الأغلب أخذت العدوى عندما ذهبت لـ تعزي صفاء أبو السعود بوفاة زوجها.

رجاء كانت قد انتهت منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي جمعها بـ الممثلة دينا الشربيني ونخبة من النجوم، لذلك من المحتمل أن يكون كاست المسلسل قد أُصيب بالعدوى، وبناءً على ذلك فقد عزلت دينا نفسها عن زوجها الفنان المصري عمرو دياب حتى تتأكد من خلوها من المرض.

في نفس السياق، لم يعلن حتى هذه اللحظة عن إصابة أي أحد من فريق العمل وبحسب المصادر فإنهم ملتزمون بالحجر المنزلي الإجباري.

يذكر أن مسلسل لعبة النسيان حقق نجاح كبير، وتدور قصته حول فتاة تستيقظ بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها، العمل من بطولة "دينا الشربيني، أحمد داود، أحمد صفوت، إنجي المقدم" ونخبة من النجوم العرب.

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