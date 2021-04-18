منى السابر إلى السجن بعد الفشل في جمع المبلغ المالي..وأين هم المشاهير؟!

ضجت المواقع الفنية خلال الساعات الماضية بخبر مفاده أن والدة حلا الترك السيدة منى السابر سيصدر القرار بحقها اليوم حول موضوع سجنها بسبب الأموال التي اتهمتها ابنتها بها.

منى السابر أعلنت مساء أمس أنه لم يتم جمع المبلغ المالي المطلوب منها والذي وصل لـ 200 ألف ريال سعودي وبذلك سيكون السجن في انتظارها في حال لم يتم تقديم أي تسهيلات لها. الجمهور بدوره استغرب من مشاهير الخليج العربي الذي أعلنوا تكفلهم بقضية منى السابر وعلى رأسهم الفنانة مريم حسين ووالدتها اللواتي أعلن تكفلهن بالأمر تماماً.

بالعودة لـ منى السابر فقد أكدت في تصريح منذ مدة أن المحكمة أعطتها مهلة لمدة شهر حتى تعيد الأموال إلى ابنتها كما وأضافت أن حلا شهدت ضدها في المحكمة على الرغم من أنها كانت تعلم بأن الأموال المسحوبة من حسابها كانت حتى يتمكنوا من إستئجار شقة لهم معاً وتدبير إحتياجتهم اليومية بعد أن رفض طليقها أن يدفع النفقة والمستحقات الخاصة بها وأكدت أن جميع المحاولات للصلح بينهما أو بالأحرى للتنازل عن القضية باءت بالفشل وأكدت أنها لا ترغب بالتحدث مع ابنتها بتاتاً بعد فعلتها الأخيرة.

يذكر أن منى والتي كانت تتجنب الدخول في نقاشات أو بالأحرى أي حرب كلامية مع بطمة، كانت قد خرجت عن صمتها منذ فترة وهاجمت بطمة التي شاركت فيديو راقصًا لها منذ مدة على أغنية "يوم ليك ويوم عليك" كسخرية من قرار حبس أولي بحق السابر، ووصفت السابر بطمة بالمستوى الهابط لما فعلته، وأضافت أنها من غير الممكن أن تشمت بأحد لأنه من غير المعلوم ما الذي يمكن أن يواجه الإنسان أثناء خروجه من بيته.

وكانت السابرقد صرحت سابقاً أنهم حاولوا طمس هويتها من الأوراق الرسمية الخاصة بابنتها حلا الترك وابنها عبد الله عن طريق تبديل خانة الأم باسم دنيا بطمة وهو ما أغضبها ودفعها للبكاء من الظلم الذي تتعرض له.

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