رابح صقر يتعرض للهجوم بسبب مصمم سعودي.. ويقرر الابتعاد عن السوشيال ميديا

اشتعل الخلاف بين الفنان السعودي رابح صقر ومصمم أغلفة أغاني سعودي يدعى عبدالرحمن بن فهد، بسبب حادثة قديمة وقعت عام 2020.

أعاد عبدالرحمن بن فهد فتح سجلات الماضي بعدما نشر رابح صقر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" يطلب من خلالها شباب وشابات سعوديين متخصصين في التسويق من أجل التسويق لعطره الجديد، وكتب: "أفكر بطريقه مختلفه في تسويق العطر ، اولا احتاج شباب وشابات سعوديات متخصصين في الماركتنق (التسويق).. انا اثق في السعوديين في هذا المجال القدره على النجاح متى مااتيحت لهم الفرصه وراح يكون التواصل عبر حساب الميديا وفي شخص مهتم".

حينها أعاد عبدالرحمن نشر تغريدة رابح صقر وأرفقها بتعليق: "لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين".

أفكر بطريقه مختلفه في تسويق العطر ، اولا احتاج شباب وشابات سعوديات متخصصين في الماركتنق

(التسويق) انا اثق في السعوديين في هذا المجال

القدره على النجاح متى مااتيحت لهم الفرصه وراح

يكون التواصل عبر حساب الميديا وفي شخص مهتم

بهالموضوع🙏🌹🙏 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 9, 2022

كما نشر عبدالرحمن غلاف أعدَّه لرابح صقر، وأرفقه بتعليق: "فخور بشغلي"، وجاء رد رابح كالتالي: "أنا ما أبغى أضيع مجهودك بس تسمي هذا تصميم..اتعب على نفسك أكثر يا ولدي وابعد عن هذه الأشياء"، ليرد عليه المصمم "الي يزعل أن يجيك الإجحاف من فنان تحبه".

ونشر عبدالرحمن لقطة شاشة تكشف حظر رابح صقر متابعته إياه عبر "تويتر".

ردود أفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي



وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى منتقد ومدافع، فمن من رأوا تعليق رابح صقر ليس في محله وغير راقِ بينما اعتبر البعض أنه على حق، فكتب أحد المتابعين: "اقسم بالله حتى انا يراسي ماني مصدق رابح الخلوق يطلع منه ذا الكلام انصىدمت".

وأضاف آخر: "كنت اكرهه وزاد كرهي له هالمعتوه !!! وش لاقين فيه سلتوح ؟ معليش انت فنان وكل كلمة محسوبة عليك مهما يكون شي مو عاجبك ماتتكلم بهالأسلوب الهابط".

وعلَّق أحد المغردين: "حلو شغلك بس ماوصل لمرحلة احترافية اعتقد من معه فوتوشوب يقدر يسويها مافيها عمق مافي رسم حاط png وحاط غيوم وراها اعتقد وضع الخط على المغني حركة قديمة ليش ما اضفت اللغة العربية طيب؟ تصميم حلو مستواه هدر بتويتر لا اكثر لعشاق رابح ربما".

رابح صقر يدافع عن نفسه بعد الهجوم عليه



وبعد تعرضه للهجوم، خرج رابح عن صمته وقرر الرد وإيضاح بعد الأمور، ونشر عدة تغريدات، جاء في إحداها: "حبايبي في لغط كبير صاير وحاب اوضحها، 2020 عملت مسابقه للفانز اللي عندهم موهبه في التصاميم وتقدمو اكثر من 50 مصمم وكانت الجائزه (ماك بوك) وارسلو لي التصاميم وكان منهم عبد الرحمن وللامانه ماخترنا منهم شئ ليس لانهم سيئين ارسلو لي روتانا مصور وصورنا صور حديثة.. ردي على عبدالرحمن (1)".

حبايبي في لغط كبير صاير

وحاب اوضحها 2020

عملت مسابقه للفانز اللي عندهم موهبه في التصاميم وتقدمو اكثر من 50 مصمم وكانت الجائزه (ماك بوك) وارسلو لي التصاميم وكان منهم عبد الرحمن وللامانه ماخترنا منهم شئ ليس لانهم سيئين ارسلو لي روتانا مصور وصورنا صور حديثه

ردي على عبدالرحمن(1) — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 9, 2022

وتابع في تغريدة ثانية: "أتعب على نفسك اكثر ياولدي وأبعد عن هذه الاشياء وانا مابغى اضيع مجهودك التصميم جاني من اكثر من واحد وانا لايمكن أهين او اقلل من قيمة شخص انا بالاساس عامل لهم جائزه وجب التوضيح. وانا فعلا في فترة نقاهه ولا ابغى استعطف احد، وكل واحد سبني وتنمر علي انا مسامحه من كل قلبي.".

أتعب على نفسك اكثر ياولدي وأبعد عن هذه الاشياء وانا مابغى اضيع مجهودك التصميم جاني من اكثر من واحد وانا لايمكن أهين او اقلل من قيمة شخص انا بالاساس عامل لهم جائزه وجب التوضيح. وانا فعلا في فترة نقاهه ولا ابغى استعطف احد

وكل واحد سبني وتنمر علي انا مسامحه من كل قلبي. 🙏❤️(2) — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 9, 2022

رابح صقر يعلن ابتعاده عن السوشيال ميديا



وكشف الفنان أنه سيبتعد عن السوشيال ميديا هذه الفترة، وكتب: "وعموما راح أبعد هالفتره عن التويتر ،، والله يسامح كل من غلط علي وزعلني وزعل عائلتي وانا اقدر أقاضيهم ،بس الله يسامحهم".

وعموما راح أبعد هالفتره

عن التويتر ،، والله يسامح كل من غلط علي وزعلني وزعل عائلتي وانا اقدر أقاضيهم ،بس الله يسامحهم 🤲🏻🌹🙏🌹 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 9, 2022

رد عبدالرحمن بن فهد على رابح صقر



وأعاد المصمم التغريدة التي نشرها صقر، وأرفقها بتعليق: "لا تحورون الموضوع ما زعلت عشان تصميمي ما فاز كان زعلي على تجاهل المصممين اللي شاركو وتعبو وفي النهاية محد قدر تعبهم وشكرهم او اعتذر لعدم قبول تصاميمهم والموضوع اخذ اكبر من حجمه ويبقى رابح فنان كبير وله احترامه".

كما نشر رسالة خاصة بينه وبين الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله تبادلاها في شهر فبراير عام 2021، يظهر فيها عبدالرحمن يشكر عبدالمجيد لمتابعته إياه، وكتب: "شرفتني بابو عبدالله بمتابعتك وأتمنى أن التصميم أعجبك وأتمنى أتعاون معاك في الألبوم الجديد"، ليرد عليه الفنان "تشرفت باضافتك يا عبدالرحمن حبيبي، يمكن احتاجك يا بطل".

كما نشر رسالة من الفنانة الكويتية نوال، كتبت فيها: "عليكم السلام يا فنان، أكيد رح نتعامل مع بعض قريبًا جدًا، أرجوا إرسال رقم الموبايل للتواصل.. شكرًا لك".



