رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها وتتألق بالفوشيا

احتفلت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات بخطوبة نجلها كريم على فتاة تدعى روزيت، في حفل عائلي حميمي.

رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها

وشاركت الزيات متابعيها سلسلة صور مع الثنائي، اللذين تألقا بإطلالات بيضاء، حيث ارتدت العروس طقم أبيض أنيق، واسدلت خصلات شعرها المموج وراء ظهرها، فيما ارتكز مكياجها على الدرجات الترابية.

على الجانب الآخر، اختارت الزيات فستانًا بلون الفوشيا جاء بتصميم بليزر رسمي بأكمام مفتوحة بطريقة أنيقة، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة، فيما اعتمدت مكياجًا ارتكز على الدرجات الوردية لإبراز ملامحها الأنثوية.

وأرفقت الزيات الصور بتعليق، كتبت فيه: "ما في أحلى من الحب لمّا بجمع قلبين تحت الشمس ،مبروك الخطوبة ماما بتمنّالكم تكملوا المشوار عالحلوة والمرّة".

وتفاعل رواد مواثع التواصل الاجتماعي مع منشور الإعلامية مباركين لها، فكتبت الفنانة الأردنية صفاء سلطان: "مبروووووك يااحلى حمايه"، وأضافت الإعلامية السعودية لجين عمران: "ألف مبرووووك الله يتمم لهم على خير و يسعدهم".