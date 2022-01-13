رابعة الزيات تنفعل في وجه شيخ شيعي رفض الجلوس بجانب امرأة غير محجبة!

شهدت أجدد حلقات برنامج "فوق 18" المعروض على قناة الجديد اللبنانية سجالًا حادًا بين مقدمته الإعلامية رابعة الزيات وأحد ضيوفها الذي تم استضافته لمناقشة قضية الطلاق والحضانة المشتركة للأطفال.

واستضافت رابعة خلال الحلقة مجموعة من الضيوف لمناقشة قضية السيدة مريم والتي تعاني منذ عامين حرمانًا من طفلتها التي أجبرت على العيش مع طليقها في العراق وتوجهها نحو منصات التواصل الاجتماعي بهدف حشد الرأي العام اللبناني لمساعدتها في حل قضيتها الشائكة.

بغض النظر عن تصرف الشيخ واذا كنا مع او ضد"بس طالما جايبينو تاخدو برأيه المفروض تحترمو قراره وحريته وين يقعد،واذا صار هيك خلاف المفروض احتراماً للضيوف يتعالج تحت الهوا بما انو البرنامج مسجل،بس كيف بدنا نركب الترند ونفرجي انو برنامجنا مثير للجدل؟ #فوق_18pic.twitter.com/7W1eXnj3QS — HOT NEWS (@NewsGherChekel) January 12, 2022

وبعد أن روت السيدة مريم قضيتها أمام رابعة الزيات والضيوف، تم توجه الدعوة لوكيل المرجع الشيرازي حجة الإسلام الشيخ محمد علي الفوعاني لإبداء رأي الشريعة الإسلامية في قضية حضانة الأطفال بعد انفصال الأبوين.

وفي الوقت الذي كان فيه الشيخ يهم بالدخول نحو إستديو البرنامج فوجئ بأن عليه الجلوس الى جانب صاحبة القضية السيدة مريم لبيان موقف أتباع الطائفة الشيعية في لبنان من موضوع حضانة الأطفال وهو ما رفضه جملة وتفصيلًا.

وعند محاولة الشيخ تبرير موقفه وتوضيح السبب الذي منعه من الجلوس إلى جانب السيدة مريم، انفعلت الإعلامية رابعة الزيات في وجهه محاولة توضيح موقفها منه ومن رفضه للجلوس بجانب سيدة محجبة، وقالت له: "انت مضطر للجلوس مكاني وأن تحاور السيدة مريم، وقمت باستضافتك لسماع رأيك، لكن في حال رفضت الجلوس هنا أنا سأضطر للإعتذار منك".

وتابعت: "يا شيخ أنا بتحجب لرب العالمين مش لإلك! من الضروري كسر هذا الحاجز لأن هناك قضية انسانية أكثر أهمية من حجابي"، ليجيبها الشيخ: "لا يمكننا كسر الحاجز هنا وفي هذا التوقيت، أنا أمثل مرجعية دينية ولا يمكني كسر البروتوكول الخاص".

وتابعت رابعة قولها بانفعال: “الحاجب ليس عائقًا أمام سماع شكوى أم، لماذا كل هذه الأساليب الملتوية على الدين في حين أن رب العالمين راضي عنا في قضية الحجاب".

وتسبب السجال الذي شهدته الحلقة بين رابعة الزيات والشيخ محمد استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان الذين اعتبروا المشهد غير لائق تم نقله على قناة فضائية إعلامية.

ليست المرة الأولى التي تتعمد #رابعة_الزيات إستنقاص ضيفها الذي تختلف معه إستعراضاتها الفارغة المقتبسة بتنا نعرف محتواها وأهدافها والموجة التي تتبعها والقناة وأين سقطت!#لكن_لما تتجنب توسيم أنتقادها بأسمها كما تفعل مع الأخرين

أم السبب حسابات أخرى!

أيضاً ليست أول مرة !؟..👇#فوق_18 pic.twitter.com/3b2gfUdWMV — 🌼Nanees Altabebe (@NAltabebe) January 12, 2022

برنامج #فوق_18 برنامج مهم بالفكرة لكن سخيف بالنقاش

يا ست رابعة بس بدك تطرحي موضوع للنقاش خلي يكون منطقي مش تجي انت و ضيوفك بدكن تعارضو قانون ائمتنا حطو و سنو ، لا انت ولا ضيوفك ولا متابعينك ولا حتى انا منطلع نقطة ببحر علومن — ⲀⲎⲘⲈⲆ (@ahmad59836034) January 12, 2022

وفي الوقت الذي انتقد قسم من المغردين رفض الشيخ الجلوس إلى جانب السيدة غير المحجبة على الرغم من معرفته المسبقة بموضوع الحلقة والقضية التي سيتم مناقشتها، عبر عدد من المغردين عن استيائهم من موقف رابعة الزيات وانفعالها المبالغ به في وجه الشيخ وبأن ما قامت به لا يليق بها كإعلامية قديرة.

وهو كمان مبسوط بالترند لأنه جايي وعارف انه على الأقل رابعة مش محجبة. اشمعنى ما قال لرابعة تغّير محلها بالمرة؟ وأصلا كل واحد بيعرف وين بدو يقعد قبل ما تبلّش الحلقة، كان عنده كل الوقت الكافي إنه يعترض.

التمثيلية راكبة بموافقته ومباركته كمان — Rena Mayni Sidawi 🇱🇧🇨🇦 (@Worldjustice) January 12, 2022

وفي الوقت ذاته رأى عدد من النشطاء أن ما جرى في الحلقة كان مجرد استعراض مفبرك بهدف كسب المزيد من المشاهدات والوصول الى "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي.