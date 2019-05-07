راغب علامة يحسم الأمر: "علاقتي بأحلام انتهت"!

حل الفنان راغب علامة ضيفًا على برنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي عبر شاشة العربية، وكان اللقاء عبارة عن 25 سؤالًا تم توجيهها للفنان اللبناني ليجيب عليها بشكل مباشر وسريع، و

ومن بين إحدى الأسئلة التي لفتت الجميع على مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عندما سألت المذيعة: "كيف تصف علاقتك اليوم بالفنانة أحلام؟"، فكانت إجابة السوبر ستار: "انتهت مع انتهاء برنامج آراب آيدول"، على الرغم أنه كانت هناك العديد من الأطراف التي تدخلت سابقًا للمصالحة.

وكان من المعروف في الفترة التي اجتمع فيها راغب علامة في لجنة تحكيم "آراب أيدول" مع الفنانة أحلام، عن خلافاتهما الدائمة خلال الحلقات، ووصل الأمر في بعض المرات إلى المشادات الكلامية على الهواء مباشرة والجميع يذكر الفيديو الشهير الذي كان راغب يقوم فيه بتقليد أحلام وطريقة كلامها.

وعن الوضع السياسي في لبنان، قال راغب علامة: " السبب الأساسي في اضطراب الأوضاع السياسية في لبنان بشكل مستمر، هو أنها " بلد الطوائف وليست بلد الوطن "، وعلى جانب أخر لفت إلى أنه يحمل جنسية أخرى إلى جانب اللبنانية وهي الجنسية الكندية.

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