رامز جلال يخفق لأول مرة..والسبب اللاعب المصري محمد الشناوي!

ضيف حلقة الليلة من برنامج رامز جلال الذي يحمل عنوان رامز مجنون رسمي اللاعب المصري "محمد الشناوي".

منذ بداية الحلقة، الشناوي أكد لـ مقدمة البرنامج "أروى" أنه ينتظر كل رمضان لمشاهدة برنامج رامز جلال..أما حين ظهر رامز فجأة كان رد فعل اللاعب متماسك وهادئ بطريقة لفتت الجمهور..

الأمر لم يتوقف هنا، إذ أنه خلال تعرضه للمقالب المختلفة تمسك الشناوي برد فعله وبقي هادئاً طوال الحلقة، حتى أنه علق "هو إيه الي بخوف"..

الجمهور بدوره أبدى إعجابه برد فعل محمد، وعلقوا على الموضوع بـ "الشناوي فاكر نفسه في دريم بارك"، وأضاف آخر "اللهم ما نص الثبات الانفعالي اللي عند الشناوي دا"، وعلق آخر "الثبات الانفعال العالي قوي ..هو دة رد الفعل اللي لازم يكون بصراحة..اصل اول ما تشوف رامز يبقى اكيد مقلب يبقى ناخده للآخر عادي زي ما هو وجو الافورة البارد اللي بيحصل دة ملهوش لأزمة"..

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