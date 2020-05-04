هيفاء وهبي في أول ظهور لها كـ"موديل" قبل 24 عامًا.. شاهد كيف كانت!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو قديمًا للفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي" في أول ظهور لها كـ "موديل" في فيديو كليب للفنان اللبناني "هاني العمري".

الجميلة اللبنانية بدت غاية في الجمال كالعادة، وتألقت في دور حبيبة هاني في الكليب الذي حمل عنوان "بحبك حبيبي"، والذي صدر قبل 24 عاماً تقريباً.

يذكر أن بدايات هيفاء كانت كـ "موديل" مع عدة فنانين ومن بينهم "عاصي الحلاني"، لتشق طريقها بعدها في عالم الغناء وتحجز مكانًا لها بين نجوم الصف إلى يومنا الحالي.

من جهة أخرى، كانت هيفاء قد شاركت مواطنتها إليسا في فيديو كليب "هنغني كمان وكمان" الذي صور من البيت وبطريقة عفوية بسبب الحجر المنزلي الإجباري على آثر تفشي فيروس كورونا.

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