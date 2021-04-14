رامز جلال ينتقم من رمضان صبحي بعد أن كان قد ترك الفريق الأهلي بسبب الأموال!

اللاعب المصري رمضان صبحي كان هو ضيف الحلقة الثانية من برنامج رامز جلال للمقالب والذي حمل عنوان "رامز عقله طار".

قبل أن تنطلق الحلقة كان إسم رمضان صبحي قد تصدر الحديث بعد تداول مقطع ساخر منه خلال مسلسل "ملوك الجدعنة"، إذ جاء في المشهد تحديداً الفنان عمرو سعد وهو يتبادل الحوار مع الممثل مصطفى شعبان وهو يشير بعلامة المال ويقول "انت مفكر نفسك تركي اّل الشيخ.. إحنا عايزين الطموح الطموح".

بسم الله اول مدفع في رمضان خرشم الطموح 😂❤ pic.twitter.com/sIAHRTMCmZ — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) April 13, 2021

الجمهور ربط الموضوع بـ لاعب الفريق الأهلي سابقاً الذي كان قد تخلى عن فريقه واتجه إلى فريق بيراميدز حيث يلعب حالياً بتبرير منه أنه يبحث عن الطموح.

بالعودة لـ حلقة اللاعب المصري مع رامز جلال فقد كان بدايتها كـ المتوقع ما بين سخرية رامز من ضيف الحلقة والتعليق أنه يحب الأموال أكثر من أي شيء والمقالب الساخرة والتي منها الكرات المطاطية التي ضرب بها مؤخرة رمضان.

المقالب تابعت بإتجاهها الطبيعي نحو اللعبة الرئيسية التي يتم فيها رفعها عن الأرض بعد ما كان من المفترض أن تكون ضمن ألعاب المجال الخيالي، وكانت رد فعل اللاعب نوعاً ما متماسكاً على الرغم من أنه يخاف المُرتفعات حتى اللحظة الأخيرة والتي قفز بها من إرتفاع جيد نوعاً ما.

الجمهور بدوره سخر من المواقف الطريفة بطرق مُختلفة من بينها مشاركة صُورة من بداية الحلقة أُجبر فيها اللاعب على إرتداء ملابس شخصية كرتونية وارفاقها بتغريدات مختلفة من بينها "طموح طموح يعني مفيش كلام"..

وغرد آخر"رامز جلال لـ الروبوت : تعرف رمضان صبحي؟..الروبوت : اتقصد رجل المال ؟..رامز جلال : يخربيتك حتي الروبوت عرفك" وتابع آخر بتغريدة "رامز حطها وين ما يسكن الطموح"

رامز حطها وين ما يسكن الطموح 😂 pic.twitter.com/08cckjqleB — saad 🥉🦅 (@saadkhaled72) April 14, 2021

ختام الحلقة كان برد فعل رمضان على المقلب بعد أن كشف رامز عن وجهه الحقيقي، ليبادر اللاعب بعرقلته وايقاعه على الأرض ووجه رسالة أنه يرغب بالعودة للنادي الأهلي وهو يفتقده.

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