رامي صبري "اليوم أعلن اعتزالي".. ما القصة؟

تعرض الفنان المصري "رامي صبري" لهجوم كبير عبر حساباته في السوشال ميديا بعد إعلان اعتزاله تشجيع نادي الزمالك مبرراً السبب لعدم احترامه للجماهير بعد غيابه عن حضور مباراة نادي الأهلي.

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ولاقى منشور رامي تفاعلًا كبيرًا وهجومًا من الجمهور الذي أبدى انزعاده من رامي وتصريحه وهو ما لم يتوقعه الأخير ليقوم بإزالة البوست ويعيد نشر بوست جديد مع إغلاق خاصية التعليقات، وجاء فيه: "صباح الخير..اولا انا بعشق نادي الزمالك لدرجه اني انفعلت امبارح عشان ملعبناش الماتش وكنت عايز زي اي حد بيحب ناديه انه يلعب ويكسب ونفرح تاني . ولكن انا بحترم جدا جمهور الزمالك العظيم ونادي الزمالك ده شرف لاي حد انه يشجعه وكمان بحترم جمهور الاهلي ولكن انا زملكاوي وهفضل زملكاوي"

وعلى صعيد آخر، يذكر أن أخر أعمال الفنان كان أغنية "حياتي مش تمام" من كلمات وألحان "عزيز الشافعي"، وحققت الأغنية أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر قناته الشخصية في اليوتيوب في غضون عدة أيام.

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