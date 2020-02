رامي صبري "اليوم أعلن اعتزالي".. ما القصة؟

صباح الخير اولا انا بعشق نادي الزمالك لدرجه اني انفعلت امبارح عشان ملعبناش الماتش وكنت عايز ذي اي حد بيحب ناديه انه يلعب ويكسب ونفرح تاني . ولكن انا بحترم جدا جمهور الزمالك العظيم ونادي الزمالك ده شرف لاي حد انه يشجعه وكمان بحترم جمهور الاهلي ولكن انا زملكاوي وهفضل زملكاوي #الزمالك_في_دمي.

