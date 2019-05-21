رامي صبري يُعلن موعد إحيائه أول حفل غنائي في السعودية

أعلن المطرب المصري، رامي صبري، عن إحيائه لأول مرة حفلًا غنائيًا، في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة يوم 10 يونيو المقبل، ضمن حفلات فوّرنا التي تقام بالمملكة، وتنظمها الهيئة العامة للترفيه.

ونشر المطرب المصري بوستر الحفل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب قائلًا: "انتظروني لأول مرة في السعودية في جدة، يوم الإثنين 10 يونيو 2019 بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، مستنيكم عشان نهد الدنيا في حفلات فورها".

وكشف عن موعد بيع التذاكر، والتي ستكون في فروع فيرجن ميجا ستورز اليوم الثلاثاء 21 مايو الساعة 9 مساء، فكتب: "تباع التذاكر ابتداء من الثلاثاء 21 مايو 2019 في جميع فروع فيرجن ميجا ستورز الساعة 9 مساءً".

ومن المنتظر أن يُقدم رامي صبري، خلال الحفل مجموعة من أغانيه ومنها: "الراجل، أهد الدنيا، بحس بيه، حبيبي الأولاني، سكت ليه" وغيرها.

وكان المطرب المصري رامي صبري، قد أعلن لجمهوره في مارس الماضي، عن استعداده لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، دون أن يوضح التفاصيل.

ونشر رامي، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، صورة له من أحد حفلاته، وعلق عليها: "جمهوري الحبيب في المملكة العربية السعودية، قريبًا جدًّا هكون معاكم في حفل كبير".

يُذكر أن رامى صبري طرح مؤخرًا أغنية "مبروك علينا" وحققت نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات تامر حسين، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر المغربي جلال الحمداوي، وإنتاج "نجوم ريكوردز"، وألحان رامى صبري وتم تصويرها في بيروت تحت قيادة المخرج فادي حداد.

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