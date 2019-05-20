رانيا يوسف ترقص وتتمايل برفقة إلهام شاهين وتعلّق: "أجواء رمضان"! (فيديو)

مرة جديدة، تعرّضت الفنانة رانيا يوسف لعاصفة من التعليقات والانتقادات، وذلك بعدما قامت بمشاركة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع إنستغرام، ظهرت فيه برفقة إلهام شاهين وعدد من الفنانين أثناء تواجدهم في أحد المطاعم لتناول السحور والاستمتاع بالحفل الغنائي الذي قدمه السوبر ستار راغب علامة.

ومن الواضح أن رانيا يوسف تعلم جيدًا أنها ستتعرض لانتقادات لاذعة، لذا أغلقت خاصية التعليق على الفيديو الذي ظهرت فيه ترقص برفقة إلهام شاهين، وأبقت خاصية التعليق متاحة على ألبوم الصور الذي شاركته على إنستغرام برفقة عدد من الأسماء في الوسط الفني.

وكان أحد المتابعين قد كتب لها وقال: " دانتو داخلين جهنم بموتسكل رييز هو انتي يا رنيا ليكي وش بعد فضحتك دي والله انتي ماعندك دم ولا احساس والمفروض ولادك يتبرو منك يا عره البلد"، بينما علق آخر وقال: " سحور ايه ؟ يا فنانات مصر الشهر رمضان للعبادة صلاة و سماع القرآن و زيارة اﻻقارب و فعل الخير .. شهر اﻻستغفار و التوبة و ليس الرقص و السهر وانتوا شوهتوا مصر على فكرة، ماتفعلونه مخالف لشهر الكريم ﻻنكم ترقصون طوال السنة هذا الشهر للتقرب الى الله"

على الصعيد الفني، لم تشارك رانيا يوسف في الموسم الرمضاني 2019، وتم تأجيل مسلسلها "ملايكة إبليس" ليعرض بعد شهر رمضان، وذلك بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من تصوير باقي مشاهد المسلسل.

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