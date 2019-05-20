زوجة أحمد الفيشاوي تعلن عن إصابتها بمرض خطير وتعلّق: "هموت خلاص"

على ما يبدو أن ندى الكامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، تمر في فترة عصيبة جدًا وحالة نفسية سيئة لأبعد الحدود، وذلك بعدما كشفت عبر حسابها على موقع فيسبوك عن معاناتها مع مرض لا تعرف حتى الآن ما هو، مشيرة إلى أنها بدأت تنهار شيئًا فشيئًا.

وبدأت ندى الكامل كلامها بسورة "الفلق"، وكأنها تلمح إلى أن كل ما يحدث معها حسد وبدأ مفعوله يظهر عليها وعلى صحتها وحياتها، وعلقت قائلة: " كفايه بقي هموت خلاص ..ومش عارفه لسه عندي ايه ..كفايه بقي بجد.. الله...تعبانه يارب ..اسمع صوتي يارب ..ارجوك انا تعبانه ولانوم فيه راحه ولا حتي وجع بيروح ساعه..ضعفت اوي وجسمي انهار.وعقليا قربت اتدمر واتجنن..ارجوك اسمعني".

وأضافت: "حد يقول لي اعمل ايه ..الحمدلله لله علي نعمك يارب بس ولادي مش عاوزه اسيبهم..مش عاوزه اي حاجه تانيه حد بيفتكرها انها مفرحاني او نعم كتير حد بيبص عليها ..انا مبقتش حتي بعرف اكل زي الناس ..الرحمه يا ناس".

يشار إلى أن ندى الكامل أصبحت أشهر من نار على علم بعد القبلة الرومانسية التي أثارت الجدل من قبل زوجها الفيشاوي وقت حضورهما لمهرجان الجونة، بالإضافة إلى إطلالاتها الجريئة في المهرجانات الفنية الأخرى التي حضرتها.

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