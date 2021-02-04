رانيا يوسف تشن الحرب على نزار الفارس.. والأخير يهددها بفضح المستور!

عاد موضوع الممثلة المصرية رانيا يوسف والإعلامي العراقي نزار الفارس إلى تصدر حديث الجمهور بعد أن فتحت الموضوع مجدداً.

بدأ الأمر ببيان رسمي شاركته رانيا عبر حسابها في انستقرام وجاء فيه: "من المعلوم ان لكل مهنه ميثاق شرف انساني الي جانب مواد القانون الجامده حيث ان ميثاق الشرف يعد بمثابه ظل القانون وميثاق الشرف الاعلامي يجبر المشتغلين بالاعلام ان يحترموا ضيوفهم وبحترموا رغبتهم في الاخبار عن انفسهم بالطريقه التي يريدون، خاصه اذا كانوا هؤلاء الضيوف هم مشاهير المجتمع وخاصته".

وتابعت رانيا "أرسل هذا المذيع رسائل كثيرة وملحة أن لقائي مع قناته ليلة رأس السنة سيكون نصرا كبيرا له في مجال عمله وأن القناة لا تملك الميزانية التي تجعلها تدفع المبالغ التي يحصل عليها الشخصيات العامة والفنانين وبعد إلحاح مستمر وافقت على إجراء اللقاء بدون أي مقابل مالي وتقديرا للجمهور العراقي الكبير .. لكنني وفي أثناء الحوار فوجئت ببعض الأسئلة التي يمكن أن نسميها (أسئلة سمجة) .. فكان الرد التلقائي مني أن أجيب بشيء من السخرية والضحك وهذه طريقة معروفة لمواجهة السماجة".

وأضافت رانيا " الفنانات بالعموم في المهرجانات السينمائية فرددت بإجابة ساخرة اجتزئت من سياقها وقلت مؤكدة أنني أضحك ولا أتكلم بجدية وذلك في الدقيقة المقطع الأول ٢.٣٧ الى ٢.٣٩ " أنا بحاول أهزر معاك طول الوقت "فقد قلت " أن بهزر معاك " وموجود ذلك في النسخة الكاملة للحلقة ٥٠ دقيقة ثم أكملت الإجابة . ولم يكن استخدامي للآية القرآنية الشريفة " وأما بنعمة ربك فحدث " له أي علاقة بسياق الإجابة عن جمال الفنانات أو ملابسهن فقد قلت بالنص بعد استشهادي بهذه الآية في الدقيقة المقطع التالي ٣.١٧ الى ٣.٢٢ مش قصدي في الجسم انا قصدي في الحياة فلما يبقى عندك حاجة حلوه اظهرها للناس. " أنا أقصد في الحياة عامة وليس الجسم "

مع اعتذارات رانيا وتصريحاتها خرج الإعلامي العراقي عن صمته بفيديو جاء فيه: "بلغوني انه رانيا رافعة دعوى ضدي بسبب الأسئلة...لو مش راضية شلون نزلتي اللقاء عبر حسابك؟ شلون بعثتيلي مسج انك عمرك ما تندمين على المقابلة؟...انتي جاوبتي مؤخرتي مميزة وانتي أسأتي لنفسك بنفسك...عندي فيديوهات بعلمك عن سؤال المؤخرة والحجاب وغيروا ورح أقدمهم للقضاء"

يذكر أن الأمر كان قد بدأ بعد تصريحات رانيا عن أن مؤخرتها مميزة واستشهدت بآية قرأنية بخصوص جسدها كما أنها سخرت من تاريخ الدين الإسلامي في مصر.

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