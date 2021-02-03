شخصية الطاووس تغادر برنامج انت مين..وفنانة سورية حلف القناع!

عُرضت منذ ساعات قليلة حلقة جديدة من البرنامج الترفيهي "انت مين" والذي يضم سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي ضمن لجنة التحكيم.

مبدأ البرنامج يعتمد على شخصيات عربية مشهورة متنكرة بقناع وتقدم أعمال غنائية على المسرح ومع كل حلقة جديدة يتم تقديم دليل جديد حول هوية هذا الشخص وفي نفس الوقت يتم توديع شخصية واحدة من الشخصيات بتصويت الجمهور.

حلقة اليوم شهدت مغادرة شخصية الطاووس الي قدمت عرض لا ينسى خلال الفترة السابقة وابهرت اللجنة والجمهور، ويمكن القول أن شخصية الطاووس كان مُتوقع من وراءها منذ بداية البرنامج والتي هي الفنانة السورية ديمة قندلفت.

اللجنة نوعاً ما لم تكن مصدومة بالنتيجة ما عدا الفنان المصري حسن الرداد والذي أصر لأخر لحظة أنها ليست هي لأنها سمع أن الممثلة تُصور عمل فني أو مسلسل في لبنان. أما الجمهور وبالتحديد رواد السوشال ميديا اعترضوا على خروج ديمة لأنها برأيهم الأحق في البقاء بسبب ما قدمته من عُروض مميزة.

يذكر أن الشخصية التي ودعت البرنامج الأسبوع الماضي هي "شهرزاد" والتي طوال حلقات عرض البرنامج كانت قد قدمت عرض جميل وملفت، وقبل الكشف عن الهوية كان الجمهور بنسبة كبيرة قد خمن أن هذه النجمة التي تختبئ وراء القناع هي سمية الخشاب، وبالفعل التحليلات نجحت هذه المرة لتطل سمية على اللجنة في آخر عرض لها على المسرح.

بذلك يكون قد بقي 3 مشتركين في البرنامج وهم شخصية الذئب التي رجح الجمهور أنها الفنانة السعودية وعد، وشخصية شيتا والتي كان الإجماع الشبه كامل عليها أنها الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، وشخصية الأفعى التي حيرت الجمهور ما بين رامز جلال وإيهاب توفيق وحميد الشاعري.

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