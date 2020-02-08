رانيا يوسف تُشعل الجدل من جديد بسبب مشاهدها الجريئة في فيلمها القادم! (فيديو)

يبدو أن الفنانة المصرية رانيا يوسف باتت تعلم تمامًا ما هو الاتجاه المناسب لها لتسلكه في عالم الفن والسينما المصرية، حيث أنها مرة تلو الأخرى تثبت أنها تعمل جاهدة وتسعى لخطف الأدوار الجريئة والمثيرة للجدل، وكل ذلك بدأ منذ حادثة الفستان الفاضح في أحد المهرجانات الفنية.

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أحدث مشاركاتها الفنية والتي كانت من خلال فيلم "صندوق الدنيا" المقرر عرضه في السينما في الـ19 من فبراير لهذا العام، وظهرت يوسف في البرومو الدعائي بمشاهد جريئة وبملابس الاستحمام، مما جعلها محط انتقادات بعض المتابعين، في حين أنها كانت محط إعجاب لقسم آخر رأى أنها نضجت فنيًا وأصبحت تختار ما يناسبها من أدوار.

وفيلم "صندوق الدنيا" تم تصنيفه للكبار فقط والفئة العمرية (+18)، وهو من بطولة خالد الصاوي، صلاح عبدالله، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، ومن سيناريوا وإخراج عماد البهت.

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