رحمة رياض تفقد وعيها على السجادة الحمراء!

يقام حالياً المهرجان الموسيقي اللبناني الميروكس دور ضمن فعاليات وطنية دعماً لبيروت ولبنان ككل بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها، واحد الحاضرين كانت الفنانة العراقية رحمة رياض.

الفنانة العراقية رحمة رياض كانت أولى الواصلين للسجادة الحمراء، واثناء تواجدها مع زوجها الممثل ألكسندر علوم فقدت الفنانة وعيها وسط الحضور الذي تجمهروا حولها من أجل المساعدة.

خلال اللحظات التي فقدت رحمة بها وعيها كان خطيبها بجانبها وحاول مساعدتها وافساح المجال لها حتى تتمكن من التنفس بعد توافد الصحافة عليها من أجل التصوير. الجمهور بدوره تمنى الشفاء لـ رحمة وعلقوا بـ عين وما صلت على النبي، واكدت الأخبار أن الفنانة بصحة جيدة وتابعت تواجدها في المهرجان.

زواج رحمة رياض !

يذكر أن رحمة رياض كانت قد أعلنت خطوبتها بمنشور جمعها بـ ألكسندر وارفقته بتعليق "باركولي"، وانهالت التعليقات وقتها من المشاهير والمحبين والجمهور الذي تمنى لهما حياة سعيدة. بعدها بفترة قصيرة تم مشاركة فيديوهات إحتفال من عقد القران الذي تم بحضور المقربين من الطرفين وبطريقة بسيطة للغاية.

موعد زفاف رحمة رياض !

أما عن الحفل الكبير فأكدت أنه سيكون خلال الأشهر القليلة القادمة بحفل كبير لعائلتهما وحول مكان الحفل فهي لا تعرف أين سيكون لكن دبي هي إحدى الإحتمالات للإحتفال الكبير والذي ستطل فيه بالأبيض.

من هو خطيب رحمة رياض ؟

الشاب والمودل ألكسندر علوم يحمل الجنسية الأمريكية وهو من أصل عراقي، وكان قد بدأ حياته في مجال الفن عن طريق العمل كعارض أزياء في أمريكا وكان قد شارك في العديد من الإعلانات لأكبر العلامات التجارية في العالم الغربي مثل "غوتشي ودولتشي اند غابانا". ومن بعدها انطلق إلى عالم التمثيل من خلال أولى تجاربه في المسلسل الناجح "أم بديلة" والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2020 عبر المحطات التلفزيونية.

آخر أعمال رحمة رياض !

تعيش الفنانة العراقية حالياً نجاح أخر أعمالها والذي حمل عنوان "الكوكب" وتم إطلاقه على طريقة الفيديو كليب وحقق أكثر من 26 مليون مشاهدة خلال شهر تقريباً ضمن انتشار واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي.

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