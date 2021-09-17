شيلاء سبت تثير رعب الجمهور بعد تشوه شفتيها بسبب الحقن!

صدمت الممثلة البحرينية شيلاء سبت الجمهور بعد أن شاركت فيديو لها من داخل سيارتها بعد خروجها من عيادة التجميل.

شيلاء أطلت على الجمهور بشفاه منفوخة بطريقة مُرعبة وعلقت بـ "ما عليكم من شفايفي شكبر صاروا بس هذا عقب تذويب الفيلر الي خضعت له.. عطوني ابرة بالعضل عشان يخف الانتفاخ وخلال 48 ساعة المفروض ما يبقى شي منه"...

الجمهور بدوره سخر من شيلاء بعدة تعليقات كان منها "وبعد كم يوم عندما يقابلوها في أحدى البرامج وعندما تسألها المُذيعة هل عملتي سابقآ عمليات تجميل أم وجهك وجسمك كله طبيعي . فأكيد الجواب سيكون لم ولن أعمل أي عملية تجميل للوجه أو للجسم والحمد لله هذا كله جَمال رباااااني أشهَدوا عليها ياجمهور أنتُم والتاريخ"...

وتابع آخر "يشوهون بنفسهم وينصحوا البنات بالتجميل وبعدها يشيلون المواد من وجهم وجسمهم وما حد يتوهق غير البنات المساكين"... وجاء في تعليق آخر "الله معطيكي الخلقة الكاملة ليش التشويه؟"...

شيلاء سبت تتعرض للحرق!

منذ أيام كانت شيلاء سبت قد أطلت بفيديو عبر حسابها في سناب شات وتحدثت عن عدم قدرتها على السباحة بسبب شعرها الذي احترق من المياه والشمس، وتابعت أنه لا يمكنها أن تقصه حالياً ولا تعرف ماذا تفعل وأنها تشعر بالملل من شعرها وشكلها وشخصيتها بالكامل وترغب بتغييرها.

شيلاء سبت والحجاب!

الممثلة البحرينية كانت قد شاركت منذ مدة صُور وفيديوهات لها بالحجاب أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة، وأثارت إطلالة شيلاء بالحجاب غضب الجمهور الذي هاجمها بعدة تعليقات بعد سؤالها (شلون ما تطيح الشيلة من راسكم):

"في اختراع اسمه مشبك يمسك الطرحه بس الطرحه بتكون للمحجبات اللي بتستر الشعر كامل مش بتتلف علي ربع الراس الخلفي لله والنص الامامي يكون مكشوف لخلق الله"...

وجاء في تعليق آخر "اذا البنت من هي صغيرة تعودت عالحجاب وانه الشيله غرضها ستر الشعر، فأكيد رح تكون متعوده وما بطيح الشيله، لكن بين يوم وليله تنلبس اكيد بتطير وبتسافر بعد"... وتابع أحدهم "هذا مو حجاب راميته على راسها وقماش حرير وتقول شلون اتركي الحجاب لناسه"

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