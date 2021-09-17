نانسي عجرم تطلق فيديو كليب حياة من بطولة شقيقها وزوجته!

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم منذ دقائق فيديو كليب أغنية "حياة" والتي كانت قد أطلقتها ضمن ألبومها الأخير Nancy 10.

العمل هذه المرة لم تكن بطلته نانسي عجرم بل شقيقها الفنان اللبناني نبيل عجرم وزوجته ناي اللذان احتفلا بزفافهما منذ أيام بحفل اقتصر على عائلتي العرسان والمقربين فقط. فيديو كليب حياة كان عبارة عن مُقتطفات من حفل الزفاف والذي تصدر حديث الجمهور عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد تداول عدة فيديوهات منه خلال الفترة الماضية.

زواج شقيق نانسي عجرم !

نبيل عجرم كان قد احتفل بزواجه اولاً في قبرص بعقد زواج مدني وشارك الصُورة الأولى لهما كزوج وزوجة عبر حسابه في انستقرام، ومن بعدها توجه إلى لبنان ليحتفل بزفافه مع عائلته بحفل أحيته شقيقته نانسي عجرم التي غنت أغنيتها الشهيرة "لون عيونك" إضافةً إلى عدة أغاني أشعلت الأجواء فيها.

من هو شقيق نانسي عجرم !

شقيق نانسي عجرم والذي يدعى نبيل كان قد اشتهر لفترة قصيرة في عالم الفن من خلال تقديمه لعدة أغاني كان منها فيديو كليب "ليش معذبني" والذي وُصف بالجريء وقتها، كما قدم أغنية بياع الوفا على طريقة الفيديو كليب إضافةً على مجموعة من الأغاني المنفردة.

نبيل من بعدها قرر ترك عالم الغناء والتوجه إلى عالم التلحين وقد شارك في أغنية "تأخرت شوي" لشقيقته نانسي عجرم ، ويبدو أنه وجد نفسه في هذا المجال ويستعد لإطلاق عدة تعاونات مع فنانيين لبنانيين.

ألبوم نانسي عجرم !

بالعودة لـ أغنية حياة فقد تم إطلاقها كما ذكرنا من خلال ألبوم نانسي 10 والذي أبصر النور منذ حوالي الشهرين عبر قناتها الشخصية في يوتيوب إضافةً إلى جميع التطبيقات الموسيقية منها "سبوتيفاي، ديزر، أنغامي". هيت الألبوم كانت أغنية "سلامات" والتي تم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب وحققت ما يقارب الـ 10 مليون مشاهدة بفترة قصيرة ضمن انتشار عبر منصات التواصل الإجتماعي.

كليب سلامات كان قد أثار الجدل حول الفكرة التي يحتويها مما دفع الفنانة اللبنانية للتوضيح أن فكرة العمل كانت حول أوضاع لبنان ما بين انقطاع الكهرباء ونفاذ البنزين إضافةً إلى حجز الأموال، إلا أن ذلك كله لم يمنعهم من العيش وحب السهر والرقص حتى في الأوضاع الصعبة.

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