ياسمين عبد العزيز والصُورة الأولى بعد خروجها من المستشفى.. وجه شاحب وتعب!

تداولت عدة صفحات فنية عبر منصات التواصل الإجتماعي صُورة للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها أحمد العوضي.

الصُورة المتداولة قيل أنها أو صُورة لـ ياسمين عبد العزيز من بعد أشهر على بقائها في المستشفى نتيجة الوعكة الصحية التي تعرضت لها وكادت أن تودي بحياتها. ياسمين ظهرت في الصُورة بحسب تعليق الجمهور بوجه مُتعب وشاحب وهو أمر طبيعي بعد قضائها كل هذه المدة في المستشفى. البعض علق بأن الصُورة ليست جديدة وقديمة للغاية وتحديداً من فترة بدايات زواج ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وان الأمر واضح من ملابسهما الشتوية.

ياسمين عبد العزيز ووضعها الصحي!

يذكر أن ياسمين كان قد دخلت المستشفى للخضوع لعملية جراحية في الرحم من بعد إصابتها بتكيس المبايض، وبسبب تطورات صحية أثناء العملية اضطر الطبيب إلى استئصال جزء من الأمعاء وهو ما سبب صدمة لجسدها والذي دخل في غيبوبة لعدة ساعات.

من بعد الغيبوبة والتدهور في حالة ياسمين الصحية، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال فريق طبي للإشراف على الوضع الصحي للممثلة بعد أخبار متداول عن وجود خطأ طبي. الممثلة المصرية استعادت وعيها وقضت عدة أيام في المستشفى قبل أن تعود للمنزل لفترة بسيطة ومن بعدها يتم نقلها إلى أحد المستشفيات في سويسرا للإطمئنان الكامل على صحتها ومتابعة العلاج.

منذ أيام طمأنت ياسمين عبد العزيز الجمهور على صحتها بمنشور عبر حسابها في انستقرام والذي جاء فيه "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا"..

وتابعت بـ "وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله" …

وختمت المنشور بـ "كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي" ...

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