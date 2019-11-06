محمد الشرنوبي يتقدم بشكوى جديدة ضد سارة الطباخ في نقابة الموسيقيين

قدم الفنان المصري محمد الشرنوبي، شكوى جديدة إلى نقابة الموسيقيين برئاسة النجم هاني شاكر، ردًا على القرار الصادر منها بإيقافه عن الغناء لحين إنهاء الخلاف بينه وبين المنتجة سارة الطباخ.

وكلف الشرنوبي محاميه حسام لطفي، بتقديم الشكوى ضد سارة الطباخ، مشيرًا إلى أنها لم تسدد له أي دفعات عن أعمال تمت، منذ 6 أشهر مضت.

وأوضح المحامي في شكوى الشرنوبي، أن المنتجة المصرية لم تقم بإسناد أي أعمال لموكله خلال 6 أشهر، وذلك وفقا لشهادات موثقة لمتعهدي الحفلات.

وأكد: "المنتجة نقلت محتوى أغاني الفنان بموقع يوتيوب من العام إلى الخاص ونسبت إليه على غير الحقيقة المشاركة بالتمثيل والغناء في فيلم الممر دون علمها، وطرحت تسجيلا مبدئيا لأغنية (لحد إمتى) عبر الإنترنت ونسبت ذلك إلى الفنان وهو أمر مختلق".

واختتم: "الشرنوبي ألغى التوكيل الرسمي الصادر للمنتجة، إذ لم تعد لها صفه تمثيلية".

وكان الشرنوبي قد أبدى اندهاشه من شكوى غنائه أغنية فيلم "الممر" دون موافقة مديرة الشركة، مشيرًا إلى أنّ الأمر غير حقيقيّ، لأنّه قدّم صورة لتنفيذ الأغنية في الاستوديو في حضور الموسيقار عمر خيرت والمخرج شريف عرفة.

وأكّد محمد أنّ الشكوى المقدّمة من سارة الطباخ، تتضمّن أيضًا تواجده كضيف في برنامج "الحكاية" دون موافقة مديرة الشّركة، أو إرسال المبلغ الذي تقاضاه نظير ظهوره الإعلاميّ، وهو ما دفع عمرو أديب مقدّم البنامج إلى قوله: "محدش خد فلوس في الحلقة دي، لأنها كانت دعاية للفيلم".

وتابع الشرنوبي أنّ الشّكوي تتضمّن اشتراكه مع فريق "بلاك تيما" في حفل بدون حصول مديرة الشركة على المقابل المادي، مؤكدًا أنّه حتى الآن لم يتم إخطاره رسميًا من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء.

وأوضح أنّه في حالة وقفه عن الغناء فإنه سيحترم القرار، لافتًا إلى أنّ هناك شرطًا جزائيًا في تعاقده مع الشّركة المُنتجة يصل إلى 600 ألف دولار، ويمنعه من العمل في أيّ شيء بعيدًا عنها.

وتابع: "وصلت لمرحلة أنني لست واثقا في الشركة وليس لدي رغبة في الاستمرار معها"، لافتًا إلى أنه ينتظر من المحكمة الاقتصادية قرارا بفسخ التعاقد.

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