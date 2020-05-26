رد قوي من هيفاء وهبي على موضوع زواجها من محمد الوزيري.. والجمهور "الحمل أخبارو إيه"!

"ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك..شكرا"!

هكذا كان رد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على القضية المرفوعة ضدها من قبل مدير أعمالها السابق "محمد الوزيري" الذي اختلس منها مبلغ وقدره 4 مليون دولار مستغلاً التوكيل الممنوح من وهبي لكي يتقاضى عنها أجور الحفلات والمسلسلات بغرض إيداعها في حسابها الخاص، إلا أنه حول هذه الأمول لـ حسابه الشخصي مستغلاً التوكيل.

الوزيري رفع دعوى إثبات زواج بعد أن إتهمته هيفاء بالسرقة و حركت دعوى ضده، مما صدم الجمهور الذي لم يتوقع أن تكون هنالك علاقة عاطفية بينهما وهو ما أيضاً أكدته هيفاء بتصريحاتها الأخيرة.

فانز الفنانة علقوا بطريقة طريفة على الموضوع، ومن بين هذه التعليقات "مش باقي غير إنو يقول أنا حامل من وهبي" وعلق آخر بناءاً على التعليقات "والحمل أخباروا إيه"!

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