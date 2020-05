رد قوي من هيفاء وهبي على موضوع زواجها من محمد الوزيري.. والجمهور "الحمل أخبارو إيه"!

هيفاء وهبي عبر تويتر ! #هيفاء_وهبي #محمد_الوزيري #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن #اناقه

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 25, 2020 at 7:11am PDT