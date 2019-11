رسائل حب وتقدير..هكذا احتفل روّاد مواقع التواصل بعيد ميلاد الإعلامية علا الفارس الـ34

عام مضى ... فليذهب بكل مافيه الا أنتم لأنكم أجمل ما فيه .. شكرا على دفئكم دعمكم حبكم ... وحرصكم على رسم الابتسامة على وجهي ... ما عندي كلام ولا بعرف اعبر لكن صدق شعوري اتمنى ان يصل من خلف الشاشات تماما كما وصل نُبلكم المتجدد ... فيكم بكبر ودائمًا أقوى ...شكرا ...

A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on Nov 5, 2019 at 1:45pm PST