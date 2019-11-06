رسائل حب وتقدير..هكذا احتفل روّاد مواقع التواصل بعيد ميلاد الإعلامية علا الفارس الـ34

يصادف اليوم الـ6 من نوفمبر عيد ميلاد الإعلامية الأردنية المتألقة علا الفارس، وفي عيد ميلادها الـ34، حرص المحبين من كافة الأقطار والدول العربية على إرسال التهنئات والمعايدات لها مع أمنياتهم لها بالنجاح والتوفيق والسعادة الدائمة.

وتعبيرًا عن شكرها، نشرت الإعلامية علا الفارس مقاطع صوتية أرسلها لها متابعيها في كل مكان بمناسبة عيد ميلادها، وتوجهت لهم بالشكر والعرفان من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وعلقت قائلة: " عام مضى ... فليذهب بكل مافيه الا أنتم لأنكم أجمل ما فيه .. شكرا على دفئكم دعمكم حبكم ... وحرصكم على رسم الابتسامة على وجهي ... ما عندي كلام ولا بعرف اعبر لكن صدق شعوري اتمنى ان يصل من خلف الشاشات تماما كما وصل نُبلكم المتجدد ... فيكم بكبر ودائمًا أقوى ...شكرا ...".

والجدير بالذكر أن علا الفارس فجعت منذ فترة وجيزة بوفاة شقيقها، وحرص الجميع على تقديم التعازي الحارة لها، حيث أن فرحتها لم تكتمل خاصة وأنها انضمت مؤخرًا إلى الكادر الإخباري في قناة الجزيرة لتعود من جديد لتقديم النشرات الإخبارية كمان كانت سابقًا.

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