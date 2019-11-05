محمد رمضان الأول على فنانيين الشرق الأوسط.. تعرفوا على التفاصيل!

شارك الفنان المصري محمد رمضان معجبينه على إنستغرام خبر وصول قناته الشخصية على اليوتيوب 2 مليار و200 مليون مشاهدة ليصبح الأول بين الفناننين العرب الذي يصل إلى هذا الرقم.

شارك رمضان الخبر السعيد مع صورة له ظهر فيها مُرتديًا روب أبيض مكتوب عليه "#1 Mohamed Ramadan" وسط تفاعل كبير من جماهيره وتعليقات منهم من أجل تهنئته.

يذكر أن رمضان انضم إلى اليوتيوب في عام 2014 وتحوي قناته إلى الأن 7.25 مليون مشارك.

فيديوهات محمد رمضان ما زالت تحقق مشاهدات عالية، إذ احتل الصدارة فيديو كليب "مافيه" باكثر من 160 مليون مشاهدة و"Number 1" حقق ما يقارب الـ123 مليون مشاهدة، اما أخر إصداراته الفنية كان فيديو كليب "السلطان" الذي حقق إلى الأن 9 مليون مشاهدة في أسبوع والعمل من إنتاج شركة روتانا الفنية ضمن أول تعامل فني بينهم.

في نفس السياق، سيطل الفنان على جمهورة ضمن الموسم الرمضاني بمسلسل يحمل عنوان "البرنس" مع المخرج "محمد سامي" على ان يبداْ التصوير قبل نهاية العام الحالي 2019.

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